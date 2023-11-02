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華爾街日報：警惕中國經濟秋季失速

中央社台北2日電
中國第三季經濟形勢有所改善後，最先出爐的兩個經濟表現的關鍵指標卻走軟。對於一個情況本應好轉的經濟體不是好兆頭，須警惕中國經濟秋季失速。圖為北京一建築工地。(路透)
中國第三季經濟形勢有所改善後，最先出爐的兩個經濟表現的關鍵指標卻走軟。對於一個情況本應好轉的經濟體不是好兆頭，須警惕中國經濟秋季失速。圖為北京一建築工地。(路透)

中國第三季經濟形勢有所改善後，最先出爐的兩個經濟表現的關鍵指標卻走軟，華爾街日報今天指出，對於一個情況本應好轉的經濟體不是好兆頭，須警惕中國經濟秋季失速。

據中國國家統計局數據，10月綜合製造業和服務業數據的製造業採購經理人指數（PMI）為49.5，回落榮枯線50之下；另11月1日出爐的財新製造業PMI也為49.5，走勢與國家統計局數據一致。

華爾街日報今天報導，數據突然疲軟升高一種可能性，即可能重現今春破壞中國經濟復甦的那種失速。

報導提到，今年第三季中國經濟形勢有所改善後，最先出爐的兩個衡量10月份經濟表現的關鍵指標突然走軟，對於一個情況本應終於好轉的經濟體來說，這仍然不是好兆頭。

今年7月，當對中國經濟復甦的擔憂開始廣泛擴散時，分析師注意到中共中央政治局的措辭有點怪：表示經濟復甦是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，經過近半年過後，這個描述似乎越來越貼切。

雖然因為中國政府採取了更激進的政策措施來刺激房地產市場，9月的消費貸款激增，按建築面積計算的住房銷售和開工數據也轉好，但鮮有跡象顯示消費者信心會真正恢復到疫情前和中國房地產市場陷入低迷前的水準。

報導舉例，中國大型房地產開發商之一的碧桂園未能按期償還美元債務，公司現在正努力掙扎求生，如此局面下，要維持房地產市場信心的可持續復甦，可謂是困難重重。

報導認為，11月稍晚將公布的10月份信貸數據和官方房地產數據可能會透露出一些情況，但至少現在還遠遠未到可以認為中國經濟已經打贏了可持續成長翻身仗的時候，相反的，中國要實現該目標需要多打幾場硬仗，比如扭轉悲觀情緒、解決政府財政困難、應對跨國公司的「去風險化」行為等。

綜合陸媒報導，中共中央金融工作會議在10月30至31日在北京召開，會議提及房地產管理相關內容，這是過去全國金融工作會議所未見。機構專家示警，不良貸款率、開發商債務危機等問題構成房地產系統性風險，恐衝擊中國金融安全。

房地產 華爾街 貸款

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