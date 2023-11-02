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香港11月底恐現新冠流感夾擊

香港特派員李春/香港即時報導
11月底12月初香港將進入新冠感染高峰期。圖為香港的藥局零售店。（中通社）
11月底12月初香港將進入新冠感染高峰期。圖為香港的藥局零售店。（中通社）

香港衞生防護中心宣布夏季流感季節結束，但專家和醫學學會預警，11月底12月初香港將進入新冠感染高峰期。港府衛生官員稱，香港必定會出現新冠、流感等上呼吸道感染高峰。

香港衛生防護中心2日表示，最新監測數據顯示，截至上周六的一星期收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性比率為5.4%，同期流感入院率為0.24，兩者都低於基線水平。數據反映自8月下旬開始的夏季流感季節已經完結。但又提醒香港市民，雖然夏季流感季節完結，冬季季節性流感一般會在今年年底至明年初出現高峰。

香港感染及傳染病學會此前說，預料本月底至下月初將迎來新冠感染高峰期。學會理事、香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅說，流感及新冠病毒「前後夾擊」，夏季流感高峰期剛完結，但近日新冠病毒陽性比例呈上升趨勢，料本月底下月初迎來感染高峰期，呼籲高危人士一旦受感染便應盡快求醫，把握治療黃金期。

孔繁毅以公立的瑪麗醫院為例，說近一兩星期多了新冠重症患者入院，部分人要入住深切治療部，強調治療時間十分關鍵，越早求醫及服食抗病毒藥物效果會越好。

香港感染及傳染病學會引述一項國際研究，說調查結果顯示香港約1千6百多名曾經或懷疑曾感染新冠病毒的受訪者中，超過四成半人在感染新冠病毒後未有求醫，包括因為不擔心症狀的嚴重程度等。調查亦發現，約四成受訪者因為憂慮藥物有副作用等，只會在病情變得非常嚴重時，才會服用新冠口服藥。希望港人一旦受感染，應儘快求醫。

港府醫務衞生局局長盧寵茂星期四會見傳媒時也說，今年是第一次沒有口罩保護的冬季，所以必定會出現新冠、流感等上呼吸道感染高峰，建議市民盡快注射流感疫苗。他稱香港當局已經採購XBB疫苗，但因其會分批到港，最初的供應可能有限，故會集中先幫助一些高危的病人接種。

流感疫苗 香港 醫學

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