中國國台辦主任 雲南會見台商 重申一中「九二共識」

中國國台辦主任宋濤（右）2日中午，會見敏實控股集團董事會主席秦榮華等台商。（攝影／記者陳政錄）

第11屆雲台會2日在雲南昆明舉辦，中國國台辦主任宋濤中午會見以敏實控股集團董事會主席秦榮華為 代表的台商，還有人著台灣原住民 ，或中國少數民族服飾出席。宋濤說， 希望廣大台胞台商堅持體現「一個中國原則」的「九二共識」，反對「台獨」，共同弘揚中華優秀傳統文化，不斷深化兩岸融合發展，為推進祖國統一貢獻力量。

本屆雲台會以「共享RCEP新機遇 開創雲台融合新局面」為主題，在昨日雲南省委書記王寧已會見前往參會的台商後，宋濤2日中午也會見來出席活動的台商代表，包括敏實控股集團董事會主席秦榮華、昆明台協會長勤彭蓁，部分台青代表有阿美族、泰雅族，或中國少數民族血統，穿著民族服飾出席。

宋濤說，中國真誠歡迎廣大台胞台商到中國投資 興業、參與兩岸融合發展，將為廣大台胞台企融入新發展格局、參與高品質發展創造更有利條件。 包括少數族裔企業家在內的兩岸同胞共商融合發展，是兩岸同根一脈、血濃於水的生動寫照。

他表示， 希望廣大台胞台商堅持體現「一個中國原則」的「九二共識」，反對「台獨」，共同弘揚中華優秀傳統文化，不斷深化兩岸融合發展，為推進祖國統一貢獻力量。

秦榮華說，台商台企受益於兩岸經濟交流合作和兩岸關係和平發展，搭乘中國發展快車，事業不斷發展壯大；勤彭蓁表示，將搶下新時代新機遇，繼續在大陸追夢、築夢、圓夢，共同書寫兩岸融合發展新篇章。

雲台會自2012年首次舉辦以來，今年為第11屆，本屆包括一場主題日活動，以及雲台生物醫藥大健康產業融合發展對接會、東協台商口岸經濟產業合作懇談會、雲台產業合作與園區建設研討會、雲台數位經濟產業發展對接會等專案活動。