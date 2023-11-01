我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

通膨蠶食儲蓄…3年前訂的退休目標 現需多存10萬

李克強今火化 天安門降半旗 所有活動禁穿戴紅色

記者陳政錄／北京即時報導
北京天安門廣場2日一早已降半旗。（新華社）
北京天安門廣場2日一早已降半旗。（新華社）

中國前國務院總理李克強日前猝逝，預計2日上午10時舉辦告別式，後進行遺體火化。目前，北京天安門已降半旗悼念，同日，在中國舉辦的各個大小活動幾乎都收到，人員不要穿戴紅色元素衣服或物件的通知。

據新華社，11月2日，為悼念李克強，北京天安門下半旗誌哀。

李克強10月27日因心臟病發猝逝，據央視新聞日前報導，「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，中共第17屆、18屆、19屆中央政治局常委，國務院前總理李克強的遺體，將於11月2日在北京火化。

央視報導還稱，李克強遺體已於10月27日由專機從上海護送至北京。 為悼念李克強，11月2日，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部，中國各省、自治區、直轄市中共黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國大陸駐外使領館將降半旗致哀。

據港媒星島日報報導，火化地點預計在北京八寶山革命公墓，並按「正國級」規格舉行送別儀式，這也代表按慣例，包括大陸國家主席習近平在內的全體中共中央政治局常委，均會出席。

目前，北京八寶山革命公墓已加強管制，除了門口和前方道路有公安站崗、巡邏外，對面人行道及周邊也有帶著耳機，或甚至未有明顯特徵的便衣走動，要求行人不要逗留、拍照，經詢問得知他們也隸屬「公安」，管制原因是「這幾天有活動」，經詢問附近居民得知，每逢「大事」，需憑訃告等證明才能進入。

同日，在中國舉辦的各個大小活動幾乎都收到，人員不要穿戴紅色元素衣服或物件的通知。

北京八寶山革命公墓門口近日已經加強管制，人員需憑證明進出，路過者會被查證件，要求...
北京八寶山革命公墓門口近日已經加強管制，人員需憑證明進出，路過者會被查證件，要求不能逗留。（記者陳政錄／攝影）

北京 李克強 天安門

上一則

李克強今火化 高度戒備…抽走悼念卡「防刺激集體情緒」

延伸閱讀

李克強今火化 高度戒備…抽走悼念卡「防刺激集體情緒」

李克強今火化 高度戒備…抽走悼念卡「防刺激集體情緒」
一洲焦點／李克強治喪怕鬧事、以軍攻加薩 拜登謹慎應對

一洲焦點／李克強治喪怕鬧事、以軍攻加薩 拜登謹慎應對
一洲焦點／李克強治喪怕鬧事、以軍攻加薩 拜登謹慎應對

一洲焦點／李克強治喪怕鬧事、以軍攻加薩 拜登謹慎應對
李克強靈堂曝光 眾多網友憤怒：村支書都比這闊氣

李克強靈堂曝光 眾多網友憤怒：村支書都比這闊氣

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58

超人氣

更多 >
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國

2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國
華女取款遭歹徒跟蹤行搶 被車拖行數公尺

華女取款遭歹徒跟蹤行搶 被車拖行數公尺
劉家昌再轟甄珍幫兒子「在北京召妓」、醉毆公安局長頭破血流

劉家昌再轟甄珍幫兒子「在北京召妓」、醉毆公安局長頭破血流