李克強今火化 高度戒備...抽走悼念卡 防刺激集體情緒

中國全國人大常委會前副秘書長曹衛洲赴李克強靈堂弔唁，李克強遺孀程虹（左）神情哀戚。（取材自X平台）

中國前總理李克強 的遺體2日將在北京 火化，喪儀將按「國級」領導人規制辦理。據稱，基本會比照2019年過世的前總理李鵬，屆時天安門 、人民大會堂、外交部，及中國各級政府所在地和駐外使領館都將降半旗誌哀。

在李克強猝逝後，安徽合肥李克強故居、河南鄭州、四川成都等地，連日來都出現民眾自發悼念，讓各地維安人員高度戒備，除警察、便衣外，還有穿著藍背心的人員在街頭「維護秩序」，要求前來悼念者放下花束就立即離去，維安人員還會將花束裡的悼念卡片等抽掉，以防刺激「集體情緒」。

此外，北京八寶山革命公墓本周一起已加強管制，不只門口和前方道路有公安站崗、巡邏，周邊道路也都有便衣不時來回走動，要求行人不要逗留或拍照，管制原因是「這幾天有活動」。過去曾因周恩來、胡耀邦去世引發群眾聚集的天安門廣場，則維持和往常一樣的高強度保安。

10月31日深夜，網上流傳數張李克強設靈的照片，據悉是李克強家中設立的靈堂，布置相當簡樸，正中央是李克強遺像，上方黑底白字的橫幅寫著「沉痛悼念克強同志」，前方及周圍擺放了一些花束。另一張是前來弔唁的中國全國人大常委會前副秘書長曹衛洲慰問李克強夫人程虹的照片，相片裡程虹一身黑衣，胸前別了朵白花，神情哀戚。

程虹和李克強是在北京讀書時認識，兩人於1983年結婚，育有一女。程虹曾任教北京首都經貿大學外國語學院，從事英語教學與研究，主持研究自然文學與生態批評課題。她也曾從事美國自然文學研究，出版過多部相關著作和譯作，被譽為「中國從事美國自然文學研究第一人」。

程虹為人低調，有傳李克強上任後，該校曾想讓程虹升為系主任，但被她婉拒，原因是想專注學術遠離應酬，且不想外界產生「妻憑夫貴」的印象。

已收刊的上海東方早報多年前曾在一篇關於程虹的報導中提到，一名程虹的學生表示，程虹課堂上很喜歡引用美國詩人狄更生的一句詩：「靈魂選擇了自己的伴侶，然後將心扉關閉」。