ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

艾司摩爾（ASML）中國區總裁沈波透露，今年ASML在深圳和武漢 的兩個計算光刻開發中心團隊發布了一款新版本的計算光刻產品，並且該產品已成功導入應用，這可以說是第一個由中國團隊開發的產品，對ASML在華的整體業務而言也是非常有意義的一件事。

據了解，計算光刻是透過「算法+數據」驅動的方式來實現工藝優化的自動化過程，其本質上是晶片 製造過程中的一種EDA模擬技術。因此，傳統EDA公司Siemens EDA（Mentor Graphics）和Synopsys等是計算光刻市場的參與者。

除EDA廠商外，光刻機巨頭ASML也是計算光刻產品的重要業者，儘管ASML持續布局其計算光刻領域的核心技術，但其在計算光刻領域的超強實力一直被光刻機業務所掩蓋。直到計算光刻市場爆發，ASML在該領域的爆發力才嶄露頭角。同時在軟體和硬體方面的雙線發展，不斷提高ASML在光刻領域的領先者地位。

自1988年向中國交付首台步進式光刻機以後，ASML已在中國市場深耕30餘年，累計已交付到中國的光刻機近1,400台。如今，ASML在中國設有16個辦事處、12個倉儲物流中心、3個開發中心、1個培訓中心以及1個維修中心，中國已成為ASML最重要的市場之一。

ASML今年將第五次到上海參展進博會，沈波在參展前接受陸媒中新社採訪時表示，2018年初ASML在中國的團隊在500人左右，到今年年底增加到1,600多人，今年在中國開放200多個職位，明年也計畫有一個可持續的成長，具體職位尚在統計之中。

沈波說：「相對於布局這個詞，我更願意說我們是跟隨業務成長不停地投入，不管是團隊的投入，還是在備件領域的投入，甚至是產品開發方面的投入，我們在中國都是不斷投入的狀態。」

當然，沈波也不可避免地談及出口管制給其業務所帶來的影響，他強調，明年開始有一些機型會被放到出口管制目錄當中，但總體來看，明年中國市場的需求還是旺盛的，即使是考慮到地緣政治的影響，短期內影響不會太大，中國市場銷售額受到的影響大概會在10%到15%。而從長遠來看，我們覺得直到2030年行業整體都呈向上趨勢，行業內會有週期起伏，但總體趨勢不會有大的改變。