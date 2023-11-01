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時隔近6年 貴州茅台漲價20%

記者黃國樑／即時報導
貴州茅台酒。（取材自百度圖庫）
貴州茅台酒。（取材自百度圖庫）

10月31日深夜，中國高端酒款「貴州茅台」發佈公告稱，經研究決定，自2023年11月1日起上調該公司53%容易500ml的貴州茅台酒（飛天、五星)出廠價格，平均上調幅度約20%。此次調整不涉及該公司產品的市場指導價格。公告還稱，此價格調整將對該公司經營績效產生一定影響，敬請投資者理性投資，注意風險。

根據央廣網2022年報道，500ml的53飛天茅台酒，每瓶出廠價969元（人民幣，下同），經過經銷商這一一流轉渠道，最終官方零售價1499元，但真正的終端零售價格常年在3000元附近徘徊。而中國界面新聞、東吳證券研究所數據顯示，2018年-2020年，53度飛天茅台出廠價為969元，零售價在2000-3000元之間。

貴州茅台的核心產品飛天、五星出廠價格調高20%，意味著飛天茅台將從969元（約133美元）的出廠價調高到1169元（約160美元）。但市場上實際終端售價可能將超過人民幣3千元以上。

2018年起，茅台漲價的傳聞，就不絕於耳，終於在6年之後忽然宣布。貴州茅台上一次漲價是在2017年12月28日，當時貴州茅台公告稱，為更好地統籌兼顧各種因素，經研究決定，公司自2018年起適當上調茅台酒產品價格，平均上調幅度18%左右。那一次漲價，53度500ml飛天茅台出廠價提高到969元。

環球時報報導稱，上一次漲價後的第一年2018年，貴州茅台實現營業收入736.39億元，年增26.49%；歸屬於上市公司股東的淨利352.04億元，年增30.00%。此後，貴州茅台年度營收成長速度及淨利成長率均未超過20%。2019年至2022年，貴州茅台營收成長率最高為2022年的16.53%，淨利成長率最高為2022年的19.55%。

報導稱，今年前三季度，貴州茅台實現營業收入1,032.68億元，年增18.48%；淨利528.76億元，年增19.09%。其中，茅台酒營業務收入為872.70億元。

貴州茅台近日與多個品牌推出聯名商品，最著名的就是9月初與瑞幸咖啡推出醬香拿鐵，一天就賣出超過5百萬杯，這一全民瘋狂的爆款，再度炒熱貴州茅台的行情。另一聯合商品則是與德芙共同推出的「「茅小凌酒心巧克力」，也是炙手可熱。

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