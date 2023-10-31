我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉家昌再轟甄珍幫兒在北京召妓、醉毆公安局長

比特幣滿15歲了 漲幅是驚掉下巴的3400萬倍

網上曝光疑似李克強靈堂照片 夫人程虹神情哀戚

中國新聞組／即時報導
疑似大陸前總理李克強靈堂照曝光。（取自「X」平台）
疑似大陸前總理李克強靈堂照曝光。（取自「X」平台）

中國前總理李克強10月27日因心臟病在上海過世，當晚遺體由專機從上海護送至北京，遺體將於11月2日火化。香港01報導，網上近日流傳幾張照片，疑似是李克強家中靈堂，弔唁者慰問李克強夫人程虹，程虹和弔唁者都神情哀戚，難掩悲痛。

另據新加坡聯合早報引述分析人士說法稱，李克強的治喪規格將仿照前總理李鵬。2019年7月李鵬去世一周後，在北京八寶山公墓火化遺體，並按「正國級」規格舉行送別儀式，包括習近平在內的全體政治局常委均出席。中國全國重要場所、邊境口岸和中國駐外使領館下半旗誌哀。李鵬去世後，新華社也沒有公布治喪委員會的名單。

李克強遺體將於11月2日火化，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館將下半旗誌哀。

香港01報導，李克強與妻子程虹在1983年結婚，育有1女。1957年出生的程虹，在1977 年恢復高考後考入洛陽解放軍外國語學院，1982年畢業後到北京清華大學進修，當時李克強放棄出國留學機會，留在北大任團委書記，兩人經朋友介紹認識，並於次年結婚。

程虹畢業後，在北京首都經貿大學前身的北京經濟學院外語系任教，曾攻讀博士。程虹也曾赴美國做訪問學者，回中國後持續推廣文學和翻譯外國的文學經典，出版過多部介紹美國自然文學的著作和譯作，包括《尋歸荒野》、《醒來的森林》、《遙遠的房屋》、《心靈的慰藉》等。

據報導，1998年，李克強離京到河南任職，到2007年當選中共中央政治局常委回北京履新，夫妻分居將近10年。2013年，李克強出任總理後，律己甚嚴，程虹作為夫人也刻意保持低調遠離社交應酬，不喜歡繁瑣的行政事務及無聊的應酬。相較之下，程虹更喜歡校園，對教學和做學問充滿熱忱。

由於李克強和程虹的英語水平俱佳，據悉夫婦兩人在家中會使用英語交談，程虹亦曾經多次以國務院總理夫人身份，陪同李克強官式外訪。比如2014年，李克強上任後首度赴衣索比亞、尼日、安哥拉、肯亞等非洲四國訪問，即可見到程虹陪同身影。

中國前總理李克強夫人程虹神情哀戚。（取自「X」平台）
中國前總理李克強夫人程虹神情哀戚。（取自「X」平台）

李克強 北京 香港

上一則

李克強後事比照李鵬 港媒：中共喪事文化愈來愈程式化

延伸閱讀

李克強後事比照李鵬 港媒：中共喪事文化愈來愈程式化

李克強後事比照李鵬 港媒：中共喪事文化愈來愈程式化
李克強遺體11月2日火化 北京八寶山革命公墓加強管制

李克強遺體11月2日火化 北京八寶山革命公墓加強管制
欠穩定體制特色：從李克強猝逝說起

欠穩定體制特色：從李克強猝逝說起
李克強11月2日北京火化 天安門等地將降半旗致哀

李克強11月2日北京火化 天安門等地將降半旗致哀

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈