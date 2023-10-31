李克強後事比照李鵬 港媒：中共喪事文化愈來愈程式化

李克強將於11月2日火化，圖為北京民眾閱讀報紙頭版的訃聞。（路透）

前中國國務院總理李克強 遺體將於11月2日火化，港媒指出，北京 方面處理其後事的規格，比照已故總理李鵬。此外，李克強的去世不會釀成1976年與1989年之類的「政治風波」。

港媒今天刊文表示，由於李克強去世非常突然，官方訃告未能在死訊公布的第一時間發布，網上有各種各樣的傳言，但就目前來看，北京方面對李克強後事的處理規格，基本比照李鵬辦理，「顯示中共 的喪事文化已經愈來愈程式化」。

文章表示，李克強與李鵬訃告中的謚號都一字不差，即「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。

據分析，李克強的後事比照李鵬，因為兩人都曾任國務院總理，又都曾是黨內第二號人物。

文章指出，按照中國近30年的喪禮規格，除「核心」人物外，其他正國級領導人的喪事，都是不開追悼會、不全國哀悼，只在遺體火化當日舉行告別儀式，在天安門等特定場所降半旗。

所以，李克強的喪事規格並不存在「從簡」情形。

但文章認為，李克強去世消息的發布仍有不同尋常之處，一是在初次公布死訊時，特別寫明他「近日在上海休息」，二是未如以往其他正國級領導人逝世時簡單地說「因病醫治無效」，而是寫明「因突發心臟病，經全力搶救無效」。

可見，北京當局對其死訊的敏感性，是有充分估計的。

但文章指出，李克強去世後掀起的一股獻花潮與網上悼念潮，也很難釀成1976年與1989年之類的「政治風波」。

文章表示，李克強去世當天上午，中共中央政治局開會，除外訪的總理李強、外長王毅缺席外，上海書記陳吉寧也未出席，顯然是前一晚留在上海指揮搶救，翌日安排靈柩返京。

但翌日全球可持續發展城市獎（上海獎）頒獎活動在當地舉行，副總理何立峰還專程由京赴滬，與陳吉寧等人照常出席，高層運作似未受影響。

文章表示，與周恩來逝世引發北京「四五運動」、胡耀邦逝世引發「六四風波」不同，現在中共中央高層並無嚴重內鬥，「寄望李克強逝世重演當年一幕，恐怕會失望」。