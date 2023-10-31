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不撒幣了 澳洲智庫：中國減少南太平洋島國金援

中央社台北31日電

澳洲智庫的報告顯示，中國在疫情後大幅減少對南太平洋島國和其他區域的援助與融資，轉而針對邦交國的各類「小而美」計畫，但這並不代表中國有意淡出在該地區的競爭舞台。

綜合美聯社、德國之聲報導，澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）今天發布的最新報告顯示，中國與美國、澳洲等國在南太平洋地區的影響力爭奪雖正加劇，但數據顯示，中國已減少對南太平洋島國的援助，並只將援助給予邦交國。

美聯社分析，中國援助下降的主要原因是太平洋國家政府對中國貸款缺乏興趣，因為包括東加在內的太平洋國家向中國貸款之後負債累累。美國先前也曾警告，中國資金是貧窮國家的債務陷阱，威脅到這些國家的主權。

中國目前只是南太平洋地區第3大援助方，落後於提供了40%援助金額的澳洲以及亞洲開發銀行（ADB）；2008年以來，中國對該地區的援助貢獻一直約為9%。

羅伊國際政策研究院研究員杜克（Riley Duke）告訴美聯社，太平洋地區政府明顯對中國貸款、特別是基礎設施貸款的興趣已經下降，這顯示中國已在援助的競爭中被其他國家擊敗。

據表示，中國對南太平洋島國的援助在2016年達到頂峰後就一直呈下降趨勢；而貸款支出的下降主要反映了太平洋島國的需求下降，以及傳統發展夥伴在提供替代融資方面的競爭加劇。

值得一提的是，這種現象並不只針對南太平洋地區，而是與中國海外開發貸款活動的全球緊縮趨勢一致。在COVID-19疫情之後，中國基本上更是放棄了在海外進行大規模基礎設施開發和融資計畫。

報告分析，總體援助金額減少的同時，中國對南太地區的小型專案數量仍在持續增加，這顯示中國援採用了「小而美」的新概念。

2013至2019年、也就是中國「一帶一路」倡議提出後的前7年，中國在太平洋島國的援助計畫平均規模達每筆4000萬美元；近年中國在這些地區的援助項目平均規模已大幅減至平均每筆500萬美元左右。

中國國家主席習近平2021年底闡述下一階段「一帶一路」倡議的原則時將主要關注點之一放在專案風險管理，並鼓勵中國企業及其監管機構在國際合作中優先考慮「小而美」的計畫。

本月稍早，在「一帶一路」10週年的第三屆高峰論壇上，習近平也不斷強調將以「高質量」為準則，推進標誌性工程和多項「小型民生項目」。

報告統計，自2020年疫情爆發以來，中國對南太平洋島國的新融資更為減少。2021年，中國給該地區的發展融資支出總額降至2.41億美元，低於疫情前每年2.85億美元的歷史平均值；與此同時，各國在疫情後對於該區域的援助呈現大幅增加。

雖然如此，報告認為，中國在疫後減少援助並不意味退出該地區的參與，而是降低風險、鞏固政治關係和提高資本回報的援助策略轉變。

貸款 疫情 融資

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