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美國擬派史上最高層級代表團 出席中國進博會

記者賴錦宏／即時報導
第六屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉行。（新華社）
第六屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉行。（新華社）

知情人士透露，隨著中美關係持續改善，美國預計派遣史上最高層級的代表團訪華，出席下周舉行的中國國際進口博覽會。

據香港《南華早報》報導，負責貿易和對外農業事務的美國農業代理副部長兼農業部長貿易顧問哈夫梅斯特（Jason Hafemeister），以及美國農業部北亞事務高級顧問社帕德（Wade Sheppard）11月5日將訪問上海，並出席為期六天的第六屆中國國際進口博覽會。

這將是首次有美國高官出席進博會，此前的進博會大多由美國個別企業、貿易組織和地方官員出席。

美國農業部則已證實，將率領17家參展商參加此次的進博會，屆時美國農產品館將在博覽會上亮相。該展館由美國農業部和上海美國商會共同主辦，將展示來自美國加州、愛達華州和喬治亞州的農產品和技術。美國肉類出口協會、美國家禽蛋品出口協會、美國稻米聯合會和美國蔓越莓市場協會等也將出席。

知情人士還補充道，民間機構美國腹地中國協會（US Heartland China Association）也將派出由20州州長組成的代表團出席，以探索貿易機會。

本屆進博會將於11月5日至10日在上海舉行。中國商務部副部長盛秋平本23日在國新辦發布會上稱，本屆進博會預計將迎來154個國家、地區和國際組織的來賓。已有超過3,400家參展商和39.4萬名專業觀眾註冊報名，全面恢復到冠病疫情前水準。

報導稱，雖然美國政府2018年對中國發起貿易戰，但農業仍是中美關係的亮點。美國農業部今年稍早在一份報告中指出，2022財年，美國對華農產品出口達到創紀錄的364億美，中國可望連續第三年成為美國農產品的主要目的地。

中美高層近期開始頻繁互動，以穩定雙邊關係。中國外長王毅上周赴美進行為期三天的訪問，被認為是為中國國家主席習近平11月到美國舊金山出席亞太經合組織峰會（APEC）並與美國總統拜登會晤鋪路。

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