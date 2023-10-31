美國擬派史上最高層級代表團 出席中國進博會

第六屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉行。（新華社）

知情人士透露，隨著中美關係持續改善，美國預計派遣史上最高層級的代表團訪華，出席下周舉行的中國國際進口博覽會。

據香港《南華早報》報導，負責貿易和對外農業事務的美國農業代理副部長兼農業部 長貿易顧問哈夫梅斯特（Jason Hafemeister），以及美國農業部北亞事務高級顧問社帕德（Wade Sheppard）11月5日將訪問上海，並出席為期六天的第六屆中國國際進口博覽會。

這將是首次有美國高官出席進博會，此前的進博會大多由美國個別企業、貿易組織和地方官員出席。

美國農業部則已證實，將率領17家參展商參加此次的進博會，屆時美國農產品館將在博覽會上亮相。該展館由美國農業部和上海美國商會共同主辦，將展示來自美國加州 、愛達華州和喬治亞州的農產品和技術。美國肉類出口協會、美國家禽蛋品出口協會、美國稻米聯合會和美國蔓越莓市場協會等也將出席。

知情人士還補充道，民間機構美國腹地中國協會（US Heartland China Association）也將派出由20州州長組成的代表團出席，以探索貿易機會。

本屆進博會將於11月5日至10日在上海舉行。中國商務部副部長盛秋平本23日在國新辦發布會上稱，本屆進博會預計將迎來154個國家、地區和國際組織的來賓。已有超過3,400家參展商和39.4萬名專業觀眾註冊報名，全面恢復到冠病疫情前水準。

報導稱，雖然美國政府2018年對中國發起貿易戰，但農業仍是中美關係的亮點。美國農業部今年稍早在一份報告中指出，2022財年，美國對華農產品出口達到創紀錄的364億美，中國可望連續第三年成為美國農產品的主要目的地。

中美高層近期開始頻繁互動，以穩定雙邊關係。中國外長王毅上周赴美進行為期三天的訪問，被認為是為中國國家主席習近平11月到美國舊金山出席亞太經合組織峰會（APEC）並與美國總統拜登 會晤鋪路。