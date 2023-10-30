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中國10月樓市成交面積年跌近19% 受調查城市全面下滑

記者賴錦宏／即時報導

中指研究院報告指出，該院監測的中國28個重點城市，10月樓市成交面積按年跌18.9%，按月跌5.7%，各線城市的成交按年、按月計算均呈全面下滑。

據中新經緯報導，中指研究院報告指出，北上廣深等一線城市當月成交面積按月跌11.51%，上海跌幅達25.8%，按年則跌9.81%，北京、深圳跌幅也十分明顯，分別達36.9%及19.2%。二線城市成交面積按月跌1.75%，按年則跌15.62%。三、四線城市按月跌7.59%，按年跌33.64%。

土地市場方面，當月監測城市整體供求按年下滑，住宅地推出量跌逾四成，但整體成交方面量跌價升。房企拿地仍集中在北京、上海、廣州、杭州等一線或準一線城市。

中指研究院指出，展望第四季，部分城市存在政策微調預期，整體市場可望改善，但政策環境仍較為嚴格，短期市場仍有調整壓力。 重點城市第一批集中供地計畫即將入市，市場競爭或將更加激烈。

「諸葛找房」資料研究中心認為，房貸不放寬，這一輪樓市調整只能越來越大，而且相較往年，這一輪貸款收緊非常迅速，第一季額度過高導致市場全面暴漲，而隨後全面收緊，導致市場失去 流動性，開啟「速凍」模式。房企資金鏈也開始全面收緊。未來三個月，房企大規模降價的趨勢將不斷加強，但官方限跌則將抑制市場回籠資金。

北京 貸款

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