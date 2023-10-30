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華為申請「遙遙領先」商標 將用在汽車上

記者林茂仁／即時報導
華為申請「遙遙領先」商標，將用在汽車上。（新華社）
華為申請「遙遙領先」商標，將用在汽車上。（新華社）

中國國家知識產權局網站顯示，華為技術有限公司已申請註冊「遙遙領先」商標，當前商標狀態為等待實質審查，國際分類為12，商品/服務為電動運載工具、自動駕駛汽車等。

遙遙領先是華為高管的口頭禪，尤其在華為新產品發表會上，公布的新技術或新數據都會加上「遙遙領先」同業的說法，例如今年9月12日，華為智慧汽車解決方案BU CEO余承東主持當天的問界新M7汽車發表會，據媒體統計，在90分鐘的發表會中，余承東在現場至少提及了五次「遙遙領先」，20多次「領先」，每次提到的時候均引發了現場觀眾的掌聲。

9月25日，余承東在華為秋季全場景新品發表會上表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已超6千萬，成為史上升級速度最快的HarmonyOS版本。接下來HarmonyOS將迎來重磅變化，鴻蒙原生應用全面啟動，這是移動應用生態的新篇章。發表會現場，余承東多次被觀眾高呼的「遙遙領先」打斷，顯示觀眾已認同華為「遙遙領先」同業的說法。

據中新經緯記者現場統計，整場華為秋季全場景新品發表會，余承東至少說了三次「遙遙領先」，一次是在介紹華為MatePad Pro音質時，兩次是在介紹華為智慧汽車相關業務時。

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