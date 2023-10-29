俄防長紹依古出席北京香山論壇 會前保密到家

30日的開幕式和第一次全體會議，紹依古的位子被安排在張又俠、劉振立的中間。(記者陳政錄／攝影)

在俄烏戰事持續、以哈衝突再起的背景下，第十屆北京 香山論壇睽違四年恢復線下舉行，據30日上午開幕式現場座次，俄羅斯國防部 長紹依古確定出席論壇，位子就安排在中共 中央軍委副主席張又俠右手邊，另一旁則是接任中國新防長呼聲高的中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立。

紹依古曾於2019年首次出席第九屆北京香山論壇，為俄羅斯與會最高層級，他當時也在開幕式後的第一次全體會議上作大會發言時，重炮抨擊美國。紹依古說，當前世界局勢的特點是，一些大國希望透過損害其它國家的合法利益，實現自己的「狹隘的國家目標」。

對於本屆論壇紹依古是否出席，會前中國官方保密到家，日前的中國國防部記者會，僅稱會適時發布消息。在已公布的議程上，也未見紹依古的名字。

值得注意的是，本屆香山論壇美方仍派員參加，由美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯將出席。另，曾出席第九屆論壇的前美國國防部副助理部長施燦得，今年也將作為專家學者參與相關活動。

這使得俄烏戰事後，美俄軍方是否同台受到關注，不過截至發稿，開幕式上貴賓席的座次安排中，尚未見到美國代表的座位，不過有兩個「預留席」。

北京香山論壇簡稱「香山論壇」，由隸屬中共軍方的中國軍事科學學會主辦，被外界形容為中國版的「香格里拉論壇」。本屆論壇29至31日在北京國際會議中心舉行，主題為「共同安全、持久和平」，是近四年來首度舉行實體論壇。今年外界的焦點放在中美關係重啟對話、台海情勢和以哈衝擊、俄烏戰爭等國際熱點議題。

前幾屆香山論壇，中方均由國防部長在開幕式發表主旨談話，但在前國務委員兼防長李尚福遭免職後，今年改由張又俠上陣，這是繼2015年的范長龍後，再次由身居中央政治局委員的軍委副主席發表演說。政治局委員和國務委員雖然同屬「副國級」，但政治局委員在中共黨政級別上略高於國務委員。