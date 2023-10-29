崔天凱：中美若躺平 最不希望的事可能發生

第十屆北京香山論壇29日至31日舉行，前中國駐美大使崔天凱（右）在高端論壇上講述中美關係。（中央社）

前中國駐美大使崔天凱 今天說，中美若發生衝突對抗，對兩國及世界肯定是災難。但這不等於兩國什麼也不做就能自動避免衝突對抗，如果「躺平」什麼也不做，最不希望的事情很可能會發生。

崔天凱並表示，中美作為兩個大國應該找到一條「正確的相處之道」，只要雙方都能承認和接受，中美兩國便可「和而不同，鬥而不破」。

環球時報報導，崔天凱今天上午在出席「北京 香山論壇」高端對話時，作上述表示。

崔天凱指出，中美兩個大國若發生衝突對抗，對中美兩國及世界肯定是災難性的，兩國大多數人都理性地意識到這一點。但這並不等於說，「我們（中美）在什麼也不做的狀態下，可以自動避免衝突對抗」。

他說，還需要雙方共同的努力，「如果我們『躺平』什麼也不做，最不希望的事情很可能會發生」。

當被問到中美關係有「周期性」特點，美國當前遏制中國的政策何時可能會有些改變時，崔天凱說，美國對中政策向來既有「和中國協調合作」的一面，也有「遏制中國發展甚至要改變中國」的一面。所以中美關係也有兩種表現形式，有時合作協調表現多一點，有時候交鋒鬥爭表現多一點。

崔天凱強調，上述現象不等於某一面表現多的時候，另一面就不存在了，而是始終存在。

他認為，目前很難界定中美關係下一個週期就是合作，關鍵是雙方要認識到，作為兩個大國應該找到一條「正確的相處之道」，只要雙方都能承認和接受，中美兩國便可「和而不同，鬥而不破」。

崔天凱指出，時隔30年，亞太經濟合作會議峰會又回到了美國西岸，且中美兩國元首有可能實現會晤。一旦實現，這次會晤對今後若干年中美關係能否產生「戰略引領」作用，值得關注。