中國一線城市放鬆房產限購？中媒：廣州上海已現鬆動

圖為北京一處建築工地後剛建設好的新房。（中新社）

為促進低迷的房地產 市場，中國官方持續提出相關政策。據報導，在4大一線城市全部落實「認房不認貸」近2個月後，廣州、上海近期在放鬆限購上出現鬆動，體現了政策總體上繼續寬鬆的可能。

綜合中新網、澎湃新聞等中媒報導，北京 、上海、廣州、深圳四大一線城市全部落實「認房不認貸」政策近2個月後，市場一直期待是否出現更進一步的房地產放鬆政策，其中對限購政策的調整預期愈發走強。

為遏制房價 過快上漲，官方先前透過限制購買房屋數量，或是要求民眾必須滿足一些條件才可購屋的限購等措施調控房地產市場；但為促進房市，多個城市近期陸續取消或程度不等地放寬限購等措施。

據報導，廣州、上海近期率先行動，針對部分區域、人群進行了限購的定向優化，體現了政策總體上繼續寬鬆的可能。

在上海、廣州的動作之後，房市業界分析普遍認為，未來北京、深圳有望按照因區、因需施策原則，優化限購政策。

除了跟進上述兩地先行先試的參考，業界對未來政策的預期，還體現在自一線城市實施「認房不認貸」滿月後，各地房市已經歷了需求逐漸入市、成交衝高回落的過程。面對既有政策效力的逐週減弱，也需要有新的增量政策持續為市場加力。

對於北京深圳的調整方向，房市研究機構中指研究院市場研究總監陳文靜認為，限購區域方面，北京、深圳核心區保持限購仍有必要，但郊區庫存壓力突出，郊區限購政策有望得到優化。

陳文靜認為，「短期來看，當前優化限購政策落地對一線城市市場產生一定帶動效果，但政策效果持續性尚不穩定。若限購政策進一步跟進調整，一線城市市場有望逐漸企穩（止穩）恢復」。

此外，核心二線城市近期也以優化非核心區限購為主，未來政策優化有望逐漸向核心區過渡，其餘城市限購政策或將全面取消。