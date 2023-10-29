上海市長會晤加州州長紐森 龔正：打造一流營商環境

上海市長龔正（右）與到訪的加州州長紐森會面。（上海發布微信公眾號圖片）

上海市長龔正今天會晤加州 州長紐森 。龔正表示，上海將打造一流營商環境，協助包括加州企業在內各類型企業獲得更好的發展。雙方會後簽署氣候與環境合作備忘錄。

上海市政府微信公眾號「上海發布」29日發布上述訊息。

龔正在會晤紐森（Gavin Newsom）時重述中國國家主席習近平所言「中美關係基礎在民間，希望在人民，未來在青年，活力在地方」。他接著說，上海是中國最大經濟中心城市，也是中美友好往來重要橋梁，「我們願積極推進上海與加州的友好交往，為中美關係健康穩定發展作出貢獻」。

龔正表示，早在1980年，上海就與舊金山結為友城（姐妹市），在多個領域展開合作。加州經濟總量位居美國各州首位，歡迎更多加州企業亮相進口博覽會。期待兩地在資訊技術、生物醫藥、智慧製造等領域展開務實合作，鼓勵企業到兩地投資。

龔正強調，上海將一如既往地打造一流營商環境，協助包括加州企業在內各類型企業在上海實現更好的發展。希望兩地在環境保護、綠色能源、港口節能減排（碳）、海上風電等綠色低碳發展領域相互學習；希望加強兩地人文交流、密切人員往來、深化教育、體育、文化、青少年等領域合作。

根據這項訊息，紐森指出，舊金山與上海已經結好友城43年；加州與上海有許多相似之處，在生物製藥、資訊技術、人工智慧、高等院校等領域各有擅長，在推進綠色低碳轉型方面也擁有相似的雄心和願景。加州與上海有必要加強環保和氣候變遷 領域合作，希望可共同推進綠色轉型、引領世界趨勢。

會晤後，雙方共同出席上海市、加州關於氣候與環境合作備忘錄文本交換儀式。根據備忘錄內容，兩地將在環境保護、應對氣候變遷、推進清潔能源發展領域展開合作。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點