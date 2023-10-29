我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

以色列要求加薩醫院撤離 紅新月會：恕難從命

「外人直接投資」持續劇減 壓制中國經濟復甦

編譯任中原／綜合外電
多項指標顯示，流入中國的FDI持續下降。(路透)
多項指標顯示，流入中國的FDI持續下降。(路透)

多項指標顯示，流入中國的外人直接投資（FDI）持續下降，5月後持續以二位數比率下滑，9月減幅更是歷來最大，加重北京當局與地方政府力阻經濟減緩的壓力。

英國金融時報（FT）依據萬得信息公司為商務部所編製的數據指出，9月FDI比去年同期減少34%，為人民幣728億元，是2014年開始公布這項數字以來的最大單月減幅。

今年初外國企業預期中國解封後經濟將加速成長，使元月FDI激增15%，但5月之後，FDI就以二位數字比率下降。商務部數據顯示，今年1~9月以人民幣計算的FDI比去年同期減少8%（未公布美元金額）。去年全年中國FDI締造1,890億美元的歷史新高。

中國國際收支數據也顯示FDI惡化。第2季外人直接投資負債為67億美元，是2000年來單季最低，也低於今年第1季的210億美元。

華府外交關係協會高級研究員塞特瑟表示，這些數據顯示「外國企業不再對中國再投資，而且正儘快將利潤移出中國」。

地方政府多年來首次向返回中國的外資企業主管大肆招攬，但基於美中外交關係惡化，且西方國家倡議供應鏈「脫險」，因此外資代表普遍維持低調態度。一些中國地方企業正轉向政府求助。

麥格理集團首席中國經濟學者胡偉俊指出，中國FDI減少的主要原因是美國利率升高，而中國央行近月來持續降息，因而鼓勵在中國的美企從本地尋求營運資金。

高盛分析團隊的報告擔憂中國出現「資金外逃」，並強調一些「相互矛盾的信號」。高盛表示，中國FDI也在進行產業輪替，外資從製造業轉向金融、資科與科研領域，反映外企正在進行「供應鏈分散」

相較於中國其他主要金融中心，香港的FDI比重已提高。榮鼎顧問集團中國市場研究主管萊特表示，一些中企將資金移往香港，再進入中國，可以享受FDI提供的優惠，使數字虛增。

倫敦Preqin顧問公司的數據顯示，創投與私募集團今年對中國的投資僅57億美元，只有去年的四分之一左右，更遠低於2021年時的480億美元。

投資 高盛 商務部

上一則

李克強逝世 河南鄭州現悼念人潮

下一則

李克強猝死揣測多 黎安友：中國民眾不滿習政權

延伸閱讀

紐約州Q3銷售稅收增3.6% 證經濟復甦

紐約州Q3銷售稅收增3.6% 證經濟復甦
擺脫新冠陰霾 紐約市擁470萬工作崗位創新高

擺脫新冠陰霾 紐約市擁470萬工作崗位創新高
美升級半導體等領域對中出口管制 中商務部：單邊霸凌 強烈反對

美升級半導體等領域對中出口管制 中商務部：單邊霸凌 強烈反對
高盛獲利年減33% IPO業務佳

高盛獲利年減33% IPO業務佳

熱門新聞

中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58
中國有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆1句話獲網讚：大氣

2023-10-22 12:51
海底撈一則招聘傳菜員須碩士學歷的資訊，引起熱議。（取材自橙新聞）

海底撈1.5萬元月薪徵傳菜員須碩士學歷？挨批急回應

2023-10-25 07:30

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
婆婆最不敢惹生肖女 屬蛇賢妻良母 1強勢生肖不能硬碰硬

婆婆最不敢惹生肖女 屬蛇賢妻良母 1強勢生肖不能硬碰硬
華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林
曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友

曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友