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李克強逝世 河南鄭州現悼念人潮

記者賴錦宏／即時報導
中國前總理李克強逝世，民眾在鄭州鄭東新區擺放鮮花悼念。（微博照片）
中國前總理李克強逝世，民眾在鄭州鄭東新區擺放鮮花悼念。（微博照片）

中國前總理李克強27日心臟病發猝逝，其安徽合肥故居前排隊獻花的人潮洶湧，人群聚集的悼念活動也出現在河南省會鄭州市。李克強曾任河南省長、省委書記多年，同時也是鄭東新區的締造者。

據微博和「X」平台，28日晚上在鄭州，有民眾在鄭東新區中央公園的如意湖邊擺放李克強的巨型遺像和標語，有民眾帶頭高喊：「同心有愛，人民擁戴，李克強總理一路走好，鄭州人民緬懷您。」

有鄭州網友留言：「河南人民感謝您，鄭東新區的締造者，如您所願，河南的明天會越來越好。」

也有河南網民說，敬愛的李克強總理走了，各地百姓自發用鮮花來送行。他因為鄭馬（鄭州馬拉松）的原因恰逢來到了這座城市，剛好目睹了來自各個地方的朋友駐足獻花。

中國網友說：「鄭東新區剛好是李克強總理當年提出的規畫，2000年時任河南省長李克強在十五規畫中提出開發鄭東區塊的想法，次年被正式命名為「鄭東新區」。2009年6月時任中共中央政治局常委、國務院副總理的李克強再次走進鄭東新區。2015年鄭東新區舉辦了上合組織總理會議，讓這座城市耀眼東方，直到多年後鄭州被確定為國家九大中心城市之一。緬懷李克強總理，致敬人民好總理！」

李克強 河南 鄭州

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