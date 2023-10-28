台加投資協議將簽署 中使館籲加拿大「堅持一中原則」

中國前總理李克強（左）任內多次與加拿大總理杜魯道接觸，不過中國與加拿大雙方關係近年不睦，李克強猝逝後，也僅有加拿大駐北京使館於微博簡短表示，「李克強總理為促進加中兩國交往發揮了積極作用，他對加中關係的貢獻將被人們銘記」。圖為李克強2016年9月訪問加拿大。（圖／取自中國政府網）

台灣將與加拿大 政府締結「投資 促進及保障協議」，相關談判已經完成，而中國駐加拿大使館 表示，堅決反對加拿大準備與台灣簽署的投資協議，並呼籲加拿大政府堅持「一個中國原則」。

據俄羅斯衛星通訊社28日援引中國駐加拿大使館發言人說法，其評論「台加投資促進及保障協議」（FIPA）時表示，「中方敦促加拿大政府堅持『一個中國原則』，並明智正確地對待有關問題」、「台灣是中國不可分割的一部分，中國堅決拒絕中國台灣地區與中國建交的國家進行互動，包括討論或簽署任何主權或官方協議」。

台加投資協議於2023年2月啟動談判，行政院經貿辦10月24日晚間宣布，相關談判順利完成，後續待雙方談判團隊進行協議條文文字的法律檢視，協議將以中、英、法三種三種語文版本簽署，雙方各自行政程序完成後，即可正式簽署。簽署目標就是今年度完成。

政務委員鄧振中日前表示，協議簽署後，可以向CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）證明台灣是符合協定的高標準條件。

加拿大全球事務部（外交部）也已於24日宣布上述協議談判完成，並指出協議一旦生效，將有助於加強加拿大和台灣之間的貿易和投資，也表明台灣是一個重要的貿易和投資夥伴，特別是作為加拿大印太戰略的一部分，深化了與印太地區的經濟夥伴關係。

公開資料顯示，2017年12月台灣與菲律賓部長級經濟合作會議簽署更新台菲投資保障協定（BIA）時，中國方面也曾表達不滿。當時中國外交部發言人耿爽回應，「我們對菲律賓有關部門同台灣方面簽署投資保障協定等具有明顯官方性質的合作文件表示嚴重關切」。他強調中國已經就此向菲方提出了交涉，「希望菲方恪守『一個中國』原則，避免涉台問題干擾破壞中菲關係的大局」。