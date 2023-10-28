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中國禁止公開活動一周 李克強遺體運抵北京

中央社台北28日電
28日，北京一個報攤上，北京青年報頭版是中國前國務院總理李克強逝世的新聞。（歐新社）
28日，北京一個報攤上，北京青年報頭版是中國前國務院總理李克強逝世的新聞。（歐新社）

中國前國務院總理李克強昨天凌晨在上海去世後，遺體已於當晚運抵北京，預計一周內在八寶山公墓舉行告別式。社群訊息顯示，即日起至11月3日，中國禁止舉行公開活動，大學社團活動全部取消。

網路社群影片和圖片顯示，載著李克強遺體的靈車27日從上海醫院運到機場，再由專機空運至北京西郊機場，然後移到解放軍總醫院（301醫院）。移靈車隊陣容盛大，沿路交通管制。

中共官方昨晚發布訃告稱李克強爲「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，這一稱號和2019年7月22日去世的前總理李鵬相同。

港媒報導，李克強的喪禮規格也將比照李鵬。當年李鵬去世一周後的7月29日，在北京八寶山革命公墓火化遺體，並按正國級規格舉行送別儀式，包括中國官方在內的全體政治局常委均出席。全國多個重要場所、邊境口岸和中國駐外使領館、港澳特區政府下半旗致哀。

李克強去世後，中共當局展開強力維穩，嚴防出現抗議言行。在網路搜尋李克強，只能見到官方認證的內容；許多大學收到命令禁止聚集悼念。

根據社群訊息，10月28日至11月3日，中國禁止舉行公開活動，當局顯然要預防聚眾悼念李克強，深恐再度發生六四事件。

中共當局目前只允許民眾前往李克強位於安徽合肥市的故居獻花悼念，原定28至29日在合肥舉辦的駱崗LMF音樂節，緊急宣布「因故延期舉辦」，具體舉辦時間另行通知。網友表示，合肥大大小小的活動全部被取消，雖然可以理解，但民眾心裡有數。

不僅在李克強的故鄉，中國各地預定在這段期間內舉辦的音樂、藝文、商演等公開活動，甚至連大媽每天要跳的廣場舞以及兒童活動，都有網友反映即日起至11月3日被取消。

網路截圖顯示，北京大學電影協會微信公眾號昨天宣布，根據學校團委通知，10月28日起至11月3日，社團的所有放映及其他活動因故取消。不過這項通知目前已遭刪除。

許多大學生在微博反映，學校通知即日起所有社團活動因故取消，而且消息不准在群組傳播。有學生說，這不像過往領導逝世後的「禁娛」，更像是擔心聚集。

社群訊息顯示，包括29日登場的北京馬拉松等體育賽事照常舉行，但賽事相關的暖場節目也臨時被取消。

李克強 北京 中共

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