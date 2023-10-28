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中共政治局開會沒提李克強 聚焦構建中華民族共同體

記者廖士鋒／即時報導
中共政治局27日下午開會集體學習，專門討論「中華民族共同體意識」問題。（圖／截自央視新聞）
中共政治局27日下午開會集體學習，專門討論「中華民族共同體意識」問題。（圖／截自央視新聞）

中共前政治局常委李克強猝逝當天下午，中共政治局召開會議，但官方沒有提到會議涉及李克強逝世，除了審議東北振興意見外，在集體學習部分討論的則是「中華民族共同體意識」。中共總書記習近平要求鑄牢中華民族共同體意識，需要構建科學完備的中華民族共同體理論體系。也要全面推廣普及國家通用語言文字，「以語言相通促進心靈相通、命運相通」。

據新華社報導，中共中央政治局10月27日下午就鑄牢中華民族共同體意識進行第九次集體學習，由中國社會科學院民族學與人類學研究所所長王延中講解。28日晚間的央視新聞聯播畫面顯示，大陸總理李強並未出席，據官方消息他是於27日下午結束在吉爾吉斯的訪問返回北京。

此次政治局會議上，習近平指出，中共20大以後，「黨的民族工作面臨新的形勢和任務」，他表示「全面建成社會主義現代化強國，一個民族也不能少」，要大力促進各民族共同團結奮鬥，「鑄牢中華民族共同體意識，需要構建科學完備的中華民族共同體理論體系」。他要求優化學科設置、把準研究方向，「深化中華民族共同體重大基礎性問題研究，加快形成中國自主的中華民族共同體史料體系、話語體系、理論體系」。

具體政策上，他要求面向各族群眾加強「黨的理論和路線方針」政策教育，以及「構建和運用中華文化特徵、中華民族精神、中國國家形象的表達體系」，此外還要全面推廣普及國家通用語言文字、國家統編教材，「以語言相通促進心靈相通、命運相通」。他並指出，要推進各民族人口「流動融居」，構建「互嵌式社會結構」和社區環境。

他最後還提到，要講好中華民族故事，「大力宣介中華民族共同體意識、大力宣傳中華民族的歷史、大力宣傳中華民族共同體理論、大力宣傳新時代黨的民族工作取得的歷史性成就、大力宣傳中華民族同世界各國人民攜手構建人類命運共同體的美好願景」。

此前，習近平6月2日在文化傳承發展座談會上強調，中華文明的統一性，「從根本上決定了中華民族各民族文化融為一體、即使遭遇重大挫折也牢固凝聚，決定了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念，決定了國家統一永遠是中國核心利益的核心，決定了一個堅強統一的國家是各族人民的命運所繫」。

官方已經在10月初的「全國宣傳思想文化工作會議」上，首度提出「習近平文化思想」，強調這表明中共的「歷史自信、文化自信達到了新高度」。

中共 習近平 李克強

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