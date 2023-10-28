北大同窗：李克強對習近平忍氣吞聲很窩囊

安徽省合肥市，居民們在李克強故居外鮮花。(美聯社)

中國國務院前總理李克強 卸任不滿一年去世，昔日北大校友、旅美中國學者王軍濤說，感慨同窗在總理任內「窩囊」，居然對剛愎又沒程度的中共領導人習近平 忍氣吞聲。

德國之聲（DW）27日報導，王軍濤與李克強兩人就讀北大期間是談得來的好友，他接受DW訪問說，難過得知李克強死訊，在校期間即表明不贊成李克強走向仕途，兩人最終朝不同方向發展。

他說：「他（李克強）很窩囊我覺得，他怎麼可以在官場去忍氣吞聲，去忍受這樣一些侮辱，特別是能接受像習近平這樣沒什麼水平、剛愎自用的人的領導，我是覺得很窩囊」。

王軍濤表示，李克強就讀法律系而他是物理系，兩人常對學術界的新想法、方法論比較關心而走得近，那時候的李克強思想敏捷又健談，非常鋒芒畢露。

他說，後來目睹李克強講話字斟句酌，「大腦要斟酌好一陣子」，這個官場怎麼把一個才子給搞成這個樣子…他今天落到這個地步很不值。

王軍濤表示，因習近平獨裁，完全不像鄧小平樹立的集體領導體制，以致李克強總理任內比較窩囊，但是力所能及的範圍，他還是說了些實話，戳穿習近平的謊言。

像是李克強說「6億人月均收入僅1000元」，而由官方調查數據可知，2019年中國的確6億1000萬人月均收入不到人民幣1000元，還有李克強提街頭經濟點燃煙火氣，但是這些想法都被習近平否定。

王軍濤指出，覺得李克強沒留下政治遺產，不過他在文化知識、專業，還有務實理性這方面，正好跟習近平形成反差又鮮明的對比。

因1976年中國國務院總理周恩來，1989年中共前總書記胡耀邦過世，分別引發四五運動和六四民運，王軍濤說，主張改革或對習近平不滿者可能會悼念李克強，但很難如同過去形成大規模街頭運動。

他表示，胡耀邦逝世引發民運，跟當時的政治寬鬆管理有關，1987年趙紫陽執掌共產黨 ，在13大提出政治局改革的設想，包括社會協商對話機制，並非如習近平實行一言堂。

王軍濤說，所以無論就當前共產黨實行的控制，對待異議的方式，還是民間對共產黨抱持的期望，現在都很難產生大規模抗爭。