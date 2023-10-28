王毅會見蘇利文：台獨是台海和平、中美關係的最大挑戰

中共中央外辦主任王毅當地時間27日在華盛頓會見白宮國家安全顧問蘇利文，王毅指出，「台獨」是台海和平穩定、中美關係面臨的最大挑戰。（取自中國外交部網站）

中共 中央外辦主任王毅 當地時間27日在華盛頓會見白宮國家安全顧問蘇利文 ，王毅強調，「台獨」是台海和平穩定、中美關係面臨的最大挑戰。另，雙方同意繼續保持策略溝通，並為實現兩國元首舊金山會晤共同努力。

據中國外交部發布，王毅與蘇利文就中美關係、兩國高層交往及以巴衝突等共同關心的國際地區問題「進行了實質、建設性戰略溝通」。

王毅向蘇利文強調，台海和平穩定面臨的最大威脅是「台獨」，中美關係面臨的最大挑戰也是「台獨」，必須堅決加以反對，並體現在具體政策和行動上。另外，王毅也闡述了中方在南海問題上的嚴格立場。

白宮官方發布則指出，雙邊就中美雙邊關係、以色列與哈馬斯衝突、俄烏戰爭、海峽兩岸問題等關鍵議題進行了坦誠、建設性、實質的討論。蘇利文對中國在南海危險和非法行為表示擔憂，並強調了台海和平與穩定的重要性。

雙方重申希望維持這項戰略溝通管道，並開展更多高層外交，包括共同努力推動美國總統拜登和中國國家主席習近平於11月在舊金山舉行會晤。

此外，蘇利文對中國國務院前總理李克強的逝世表示哀悼。

王毅與蘇利文這次的會晤，是兩人繼今年5月10日至11日在奧地利維也納、9月16日至17日在地中海島國馬爾他後，今年第三度舉行面對面實體會談。

值得一提的是，根據中國外交部網站發布的新聞稿，王毅在與蘇利文會晤時，用的職稱是「中共中央政治局委員、中央外辦主任」，而獲美國總統拜登接見，以及與國務卿布林肯會面時，用的職稱是「中共中央政治局委員、外交部長」。