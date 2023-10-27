悼李克強引發中國抗議「可能性為零」3個原因

中國前總理李克強27日傳出去世消息。（路透）

中國官媒公布前中國國務院 總理李克強 27日去世，外界聯想到前總理周恩來及前中共 總書記胡耀邦去世後，曾引發大規模民眾抗議；但專家們對李克強去世是否會同樣引發民眾抗議有不同意見。

中國民間對李克強去世的反應，令外界不禁聯想到周恩來及胡耀邦去世後，分別引發「四五運動」及「六四」。李克強去世會否引發民眾抗議，以及習近平和中共如何悼念李克強，也備受關注。

民運人士王丹在臉書評論，「悼李的全國性抗議的可能性幾乎為零」，有三個原因。

一，今天中國的社會氣氛跟1980年代完全不同，當年相對寬鬆，人民更願意表達政治意願，今天這樣的環境，當局會嚴格管控任何可能的事態發展。

二，當年抗議的帶頭群體--青年學生---有強烈的政治理想，並願意為之表達抗議；今天的青年世代也會抗議，例如白紙運動，但是他們比較關心的是切身的個人權利，單純以政治表達為目的的抗議，目前不太可能出現。

三，李克強在中國人各個群體中的形象和影響力，遠不如曾經因其去世引發抗議的周恩來和胡耀邦，團派自身難保，很難想像他們還有政治能量在幕後推動政治事件。

另據中央社報導，澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）東亞事務資深研究員馬利德（Richard McGregor）表示，改革者時代很久前已終結，不認為李克強的死與胡耀邦的死有任何關連性，李的葬禮不會有任何重大象徵意義。

馬利德表示，李克強的死令人震驚，因為他在中國政治體系中相對年輕，而這體系為領導人提供最好的醫療服務。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎表示，在目前中國有某程度的不安下，不排除大規模哀悼活動會引發一些抗議。

他表示，現在對李克強去世的原因有很多猜測，顯示有一定程度的不信任及不確定性，這反映人們對中共領導層的不透明和專斷感到不安，而這情況同時顯示在近日一連串突發而又沒解釋的中共高層落馬事件中。

史丹福大學胡佛歷史實驗室（Hoover History Lab）專家唐志學（Joseph Torigian）在前稱為推特（Twitter）的社群媒體X發文表示，中國高層政治人物去世可以是對現任領導層具挑戰及複雜的時刻，周恩來及胡耀邦去世後出現的抗議事件便說明了原因。