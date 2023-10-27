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華為營運持續升溫 前三季營收約625億美元 年增2.4%

記者陳宥菘／即時報導
華為27日發布今年前三季經營業績，實現銷售收入人民幣4,566億元（約625億美元），較去年同期成長2.4%，淨利率16%。（記者林宸誼／攝影）
華為27日發布今年前三季經營業績，實現銷售收入人民幣4,566億元（約625億美元），較去年同期成長2.4%，淨利率16%。（記者林宸誼／攝影）

中國網通設備龍頭華為27日發布今年前三季經營業績，實現銷售收入人民幣4,566億元（約625億美元），較去年同期成長2.4%，淨利率16%。

華為輪值董事長胡厚崑表示，公司營運結果符合預期，感謝客戶、夥伴一直以來對華為的信任與支持。面向未來，華為將持續加大研發投入，發揮公司產業組合優勢，不斷提升產品與服務競爭力，為客戶、夥伴和社會創造更大價值。

2022年華為前三季總營收為人民幣4,458億元，淨利潤率為6.1%；2021年華為前三季總營收為人民幣4,558億元，淨利潤率為10.2%；2020年華為前三季度總營收為人民幣6,713億元，淨利潤率為8.0%。

華為此前發布今年上半年經營業績時指出，上半年實現銷售收入人民幣3,109億元，年增3.1%，淨利率15.0%。其中，ICT基礎設施業務收入為人民幣1,672億元，終端業務收入為人民幣1,035億元，雲端運算業務收入為人民幣241億元，數位能源業務收入為人民幣242億元，智慧汽車解決方案業務收入為人民幣10億元。

華為時任輪值董事長孟晚舟指出，華為上半年ICT基礎設施業務保持穩健，終端收入實現增長，數位能源和雲端業務實現良好增長，智能汽車增量部件競爭力持續提升。

值得注意的是，華為在8月底開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro後，因該手機搭載著7奈米國產5G晶片，被視為對於美國科技圍堵的重大突破，同時激起中國民眾的愛國情懷，華為手機銷售量狂飆。

根據市場調查機構Counterpoint最新發布的中國第三季智能手機銷量，華為第三季出貨大幅年增37％，市占較上季提升3.8個百分點至12.9％，為第六大品牌。而華為Mate 60 Pro在正式發售後6週的銷量達160萬，當中逾40萬銷量在最後兩週出現，即正值蘋果公司iPhone 15系列在中國上市的時候。

Counterpoint Research分析師指出，第三季華為銷量成長最為亮眼，Mate 60的銷量是在「先鋒計畫」下進行，且大部分是透過渠道銷售來實現，透過該品牌的線下和線上渠道，該產品迅速獲得市場廣泛關注，目前華為正在努力「提高產量」以滿足需求。

另一家研究分析機構Canalys則指出，華為Mate 60系列新品引爆市場，其市佔率持續攀升，如果新麒麟晶片未來拓展應用到中低端產品線，將有潛力進一步攪動市場競爭格局。

華為 利潤 雲端

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