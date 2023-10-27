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習近平今召開政治局會議 談東北全面振興

記者陳政錄／北京即時報導
中共總書記習近平27日主持召開中共中央政治局會議。(央視新聞)
中共總書記習近平27日主持召開中共中央政治局會議。(央視新聞)

中共總書記習近平27日主持召開中共中央政治局，審議《關於進一步推動新時代東北全面振興取得新突破若干政策措施的意見》。據新華社，會議強調，要牢牢掌握東北在維護國家「五大安全」中的重要使命統籌發展和安全，堅持加大支持力度和激發內生動力結合，強化東北的戰略支撐作用。

據新華社，中共中央政治局27日召開會議，審議《關於進一步推動新時代東北全面振興取得新突破若干政策措施的意見》。習近平以中共中央總書記身分主持會議。

會議指出，今年是東北振興戰略實施20周年，新時代新征程推動東北全面振興，面臨新的重大機遇，制定出台一攬子支持政策，對於進一步堅定信心，充分發揮東北比較優勢，推動東北走出一條高質量發展、可 持續振興的新路，具有重要意義。

會議強調，要牢牢掌握東北在維護國家「五大安全」中的重要使命，牢牢把握高品質發展這個首要任務和建構新發展格局這個戰略任務，統籌發展和安全，堅持加大支持力度和激發 內生動力結合，強化東北的戰略支撐作用。

會議指出，要以科技創新推動產業創新，改造提升傳統製造業，積極培育戰略性新興產業與未來產業，增強發展新動能。發展現代化大農業，提升糧食綜合生產能力，加強糧食穩產保供。 加強生態保護，樹立增綠就是增優勢、護林就是護財富的理念，積極發展林下經濟、冰雪經濟，築牢北方生態安全屏障。若要加速發展風電、光電、核電等清潔能源，建造風光火核儲一體化能源基地。

還有，要加強邊境地區基礎建設規劃佈局建設，積極發展特色產業，促進興邊富民、穩固邊。 要大力發展基礎教育，加大對東北高校辦學支持力度，提高人口整體素質，以人口高品質發展支撐東北全面振興。

會議要求，將中共的領導貫穿新時代推動東北全面振興全過程、各領域、各環節，進一步優化政治生態，要求東北三省及內蒙古自治區要實際履行主體責任，有關方面要制度推出針對性強的支持政策，加強協調服務和督促檢查，及時跟蹤研究新情況解決新問題，合力推動東北全面振興取得新突破。

據新華社，這場會議也研究了「其他事項」。

中共 習近平 教育

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