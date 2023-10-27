港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

甫於今年3月卸任擔任了十年國務總理職務的李克強 ，因突發心臟病 於27日凌晨在上海逝世，年僅68歲且事發突然，李克強的死因引起外界關注。港媒「香港 01」及美媒「自由亞洲電台」皆引述消息人士稱，李克強是在26日於上海東郊賓館游泳時，突發心臟病。

截至27日下午3時，中國官方尚未發布李克強的訃聞，以及突發心臟病等相關病情細節。

據香港01報導，消息稱，李克強心臟病發時間是在10月26日接近中午，事發後「送院極力搶救10多個小時」，最終搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世。

據自由亞洲電台報導，一名不願具名的上海醫療界人士稱，李克強前一天剛到上海，被安排入住位於上海浦東的東郊賓館，在游泳時突發心臟病，另一名醫療界人士薛寧進一步則稱，「說是傍晚在東郊賓館游泳時突發心臟病」。

港媒香港01報導稱，中國前國務總理李克強是在26日於上海東郊賓館游泳時，突發心臟病猝逝。圖為東郊賓館。(取材自微博)

中國政治評論員鄧聿文在社群平台X（前身為推特）發文指，據說是李克強游泳時心肌梗塞，然後送到附近的上海曙光醫院，沒有搶救過來。

香港01指出，上海中醫藥大學附屬曙光醫院是一所三級甲等綜合性中醫院，位列上海十大綜合性醫院之一、中國全國示範中醫院。 曙光醫院位於浦東， 距離東郊賓館開車約13分鐘，是離東郊賓館最近的綜合性醫院。

港媒香港01報導稱，中國前國務總理李克強是在26日於上海東郊賓館游泳時，突發心臟病猝逝。圖為東郊賓館。(取材自微博)

不過，李克強「在上海因心臟病發」驟然離世仍引起質疑，包含消息稱李克強事發前一天剛抵達上海，李克強突然到上海的原因為何？且李克強身為前總理，身旁應有隨身醫師或是保安人員，若有隨行醫療保障，即使是突發心臟病，應也不至於失去生命。

面對李克強的離世，中國網友紛紛留言緬懷，稱李克強是「人民的好總理」、「難得的好總理」，中國網上掀起一股緬懷前總理的聲音。BBC報導，新加坡國立大學政治學副教授、卡耐基中國項目研究員莊嘉穎表示，以往中國總理過世都會引發一些集體事件，這次民眾如何紀念他，值得外界觀察。

紐約時報則說，李克強的逝世有些類似胡耀邦在1989年的去世，這位相對傾向於自由主義的前中共領導人在一次黨內會議上心臟病發作，其悼念活動最終演變成八九學運，並爆發六四天安門事件。因此，中國官方對於李克強的訃聞及相關評價仍會謹慎處理。