中共最短命總理…李克強68歲猝逝 中南海「門診部」救不回？

中國前總理李克強27日猝逝，成為中共建政後七位前總理中，壽命最短的一位。（取材自中國政府網）

甫於今年3月卸任的中國前總理李克強 ，在28日於上海因心臟病 猝逝，創下中共 建政後歷任總理最短命的紀錄。目前在世的前總理仍有溫家寶、朱鎔基兩位，兩人分別為81歲、95歲。

李克強生前最後一次露面，是8月30日下午在甘肅敦煌莫高窟參訪，當時隨從人員有一位攝影師扛著機器工作，但官方並未發布任何消息，本報記者當時致電敦煌研究院多個部門，也都僅表示李克強到訪不是該部門可以回應的問題，更不願透露李克強參訪了哪些莫高窟洞窟。

毛澤東生活作息差 也活了82歲

中共領導人向以長壽聞名，連生活作息極差的毛澤東都活了82歲，目前在世的百歲以上離退老幹部也是為數甚多。李克強以68歲之齡猝逝，成為中共建政後，壽命最短的總理。在此前，周恩來（77歲）、華國鋒（87歲）、趙紫陽（85歲）、李鵬（90）四位已逝總理，都遠遠超過這個歲數。目前健在的溫家寶、朱鎔基，兩人分別為81歲、95歲。

央視新聞27日上午指出，李克強26日在上海「休息」時因為突發心臟病，經全力搶救無效逝世。不過中共高級領導人，都有完善的醫療保障人員全天候服務。對此，前央視記者王志安在X（前推特）上發文指出，「心臟病突發一般如果隨行醫療有保障，不至於失去生命」，他認為李克強在上海的醫療保障「看來是有問題」。而迄今李克強搶救的過程，仍未有官方消息披露。

中南海「門診部」有長壽祕訣？

根據中共體制，黨和國家領導人的健康管理工作係由中央保健委員會及其辦公室負責，由中央辦公廳管理，在中南海內部則還有「門診部」。這個機構與中國衛健委保健局是「一套人馬」，根據中國衛健委官網介紹，保健局下設綜合處、保健一處、保健二處、預防處、財務處，主要職責包含「負責京內外中央保健對象重大病情會診和醫療搶救工作的組織安排」等。

由於這個單位的神祕性以及中共領導人的長壽特徵，中央保健委員會的成員在媒體分享的長壽祕訣，往往引起社會注目。例如央保健委員會預防保健會診專家趙霖曾在河南衛視節目上說，心臟病患者常服用利尿消腫的藥物，易導致體內鉀的丟失，常吃馬鈴薯可補充鉀。

官媒人民日報旗下健康時報也曾專訪前中南海門診部主任、中央保健委員會辦公室主任、原中央保健局局長王敏清。他強調，「即便退休了，也千萬不要閒下來，人的身體有很大的潛在能力，要不斷用它，它才能好；如果不用，各方面的機能就會退化萎縮」。

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