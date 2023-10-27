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中國A股2015年「股市政變」 李克強曾肩負救市重任

記者葉文義／即時報導
2015年中國A股出現股災，這場股災也被稱為「股市政變」，李克強當時奉命追查市場惡意做空並肩負救市重任。(取材自新華網)
2015年中國A股出現股災，這場股災也被稱為「股市政變」，李克強當時奉命追查市場惡意做空並肩負救市重任。(取材自新華網)

前中國國務院總理李克強突傳離世消息，享壽68歲。消息衝擊27日中股早盤開低，不過隨後三大指數悉數翻紅，上證指數並一度重新站上3000點大關，人民幣匯率則微幅走貶。

李克強過去喜歡以「鐵路貨運量」、「用電量」及「銀行貸款發放量」來判斷經濟形勢，後來由英國《經濟學人》在2010年首次提出「李克強指數」概念。此後，外界經常把李克強指數拿來與極具中股代表性的滬深300指數做比較。

李克強2013年3月當選國務院總理後不久，巴克萊資本開始把他對中國經濟的發展思路，總結為「李克強經濟學」（Likonomics）。

在2015年中國A股出現股災，這場股災也被稱為「股市政變」，外界認為當時習近平與江澤民政治博弈在那一場股災中公開顯露，李克強當時奉命追查市場惡意做空並肩負救市重任。

2015年7月初，李克強推動救市計畫，包括禁止放空、暫停新股發行、禁止大股東售股，以及由國有機構砸下人民幣數千億進場護盤，之後中股雖有反彈，最終仍再次暴跌。上證指數從2015年6月最高5178點， 到隔年2016年1月最低跌到2638點，幾乎腰斬。

李克強成為習近平副手後，主掌經濟，不過由於習近平集權於一身，李克強被認為是改革開放以來最弱勢的總理，「李克強經濟學」也沒有得到太大的發揮。而與「李克強指數」高度相關的A股指數，從2015年高峰衰落之後，幾乎就一直維持在3000點上下僅數百點漲跌區間，至今再也沒有出色的表現。

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