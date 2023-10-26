李強見扎帕羅夫：早日啟動中吉烏鐵路建設

李強上合組織政府首腦會議期間會見俄總理米舒斯京。 新華社

據中國外交部網站，中國國務院總理李強 昨25日下午吉爾吉斯首都比什凱克出席上海合作組織成員國政府首長（總理）理事會第二十二次會議期間會見俄羅斯 總理米舒斯京。李強表示，中方願與俄羅斯一起推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷走深走實。米舒斯京則說，俄願與中國相互支持彼此維護自身核心利益，加強「一帶一路 」倡議同歐亞經濟聯盟對接。

李強表示，習近平主席和普亭總統前不久在北京舉行會晤，為中俄關係發展擘畫了新藍圖，開闢了新願景。中俄合作不針對第三方，不受第三方干擾，為的是造福兩國人民，促進世界發展，維護公平正義。中方願同俄方一道，以兩國元首重要共識為根本遵循，持續深化各領域合作，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷走深走實。

李強指出，中方願同俄方進一步對接發展戰略，推動共建「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接，保持貿易、投資合作增長勢頭，深化能源領域合作，提升互聯互通和貿易自由化便利化水平。中國歡迎更多俄羅斯優質產品進入中國，支持兩國企業深化汽車製造合作。

米舒斯京祝賀中方成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，表示俄中新時代全面戰略協作夥伴關係處於前所未有的高水準。俄方願同中方一道，落實兩國元首重要共識，相互支持彼此維護自身核心利益，加強「一帶一路」倡議同歐亞經濟聯盟對接，擴大經貿、能源、互聯互通等領域合作，辦好俄中文化年，深化在上合組織、金磚國家等多邊機制內合作，推動世界多極化進程。

另於昨上午，李強則會見了吉爾吉斯總統扎帕羅夫。他表示今年5月，習近平主席同扎帕羅夫總統將中吉關係提升至新時代全面戰略夥伴關係，共享繁榮的中吉命運共同體，這在兩國關係史上具有里程碑意義。李強指出，中方願同吉方深化政治互信，在涉及彼此核心利益的重大議題上始終相互堅定支持。進一步對接發展策略，深化經濟利益融合。

他並指出，中吉號應以高品質共建「一帶一路」為主線，進一步發揮產業互補優勢，早日啟動中吉烏鐵路建設。持續加強反恐合作，共同維護安全穩定的發展環境。中方願同吉方加強在區域和國際事務中的溝通協調，加強落實中國－中亞峰會成果。