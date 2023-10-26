港媒：澳洲不會反對中國加入CPTPP、且不主張台灣加入

中國與澳洲近期不斷解決貿易爭端，包含葡萄酒、龍蝦等曾訴諸世貿組織的產品。圖為艾班尼斯（左）去年11月在印尼G20峰會期間會見習近平。（美聯社）

澳洲 總理艾班尼斯即將啟程訪問中國，成為7年來首位訪問中國的澳洲領導人。值此之際，港媒報導指出，澳洲不會反對北京 加入CPTPP，將根據自身情況考慮中國的申請，同時澳洲並不會在日本 施壓下支持台灣加入CPTPP。

澳洲工黨黨籍的總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將與11月4日到7日到訪北京與上海，並與中國國家主席習近平、中國總理李強會面，著重討論雙方貿易等問題。

港媒南華早報26日發表獨家報導，援引「消息人士」說法提到，坎培拉方面不會阻礙北京加入CPTPP這個世界上最大的多邊貿易協定之一，並將視情況考慮北京方面的申請，消息人士還強調，這並不是為北京護航的宣示。

報導指出，這將標誌中國距離加入CPTPP又近了一步，目前其成員國還包括汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。而日本被視為主要障礙，因為任何加入CPTPP的申請都必須得到所有成員的批准。

消息人士還特別指出，儘管日本方面施壓，但澳洲不會主張台灣加入CPTPP。此前兩岸分別於2021年9月先後提出加入CPTPP的申請。

兩國消息人士透露，中國和澳洲都同意在11月4日至7日艾斑尼斯與中國當局會面時迴避敏感問題，並專注於貿易 — — 例如取消對澳洲葡萄酒和龍蝦的制裁。

一位消息人士稱，澳洲「已經穩定」與中國的關係，但由於澳洲參加了「AUKUS」（美英澳三方安全夥伴）和「Quad」（四方安全對話），北京認為澳洲加入這些「反華」機制，使雙方關係不會「恢復現狀」，也不會「進一步改善」。消息人士稱，艾班尼斯原定在今年稍早訪問中國，但北京推遲了行程，以免「獎勵」澳方的AUKUS。

據中國駐澳洲大使館官網消息，其駐澳大使肖千25日在文物返還儀式上指出，去年以來在雙方共同努力下，兩國關係企穩向好，各領域各層級對話交流不斷恢復。雙方正在密切合作，共同籌備艾班尼斯總理11月初訪問中國，「這是兩國關係面向新的50年的一次重要訪問，必將對中澳關係未來幾年乃至幾十年的健康穩定發展產生重要影響」。