中國總理李強：中俄合作 為的是維護公平正義

中國總理李強（右）與俄國總理米舒斯京25日在吉爾吉斯會見，討論雙方經貿等議題。（取自俄羅斯政府官網）

俄國 總統普亭訪問北京參加一帶一路峰會後，雙方高層互動持續。中國總理李強 近日出訪吉爾吉斯，參加上合組織政府首腦峰會，期間他在與俄國總理米舒斯京的會見時表示，中俄合作不針對第三方，不受第三方干擾，為的是造福兩國人民，維護公平正義。並強調歡迎更多優質產品進入中國、支持雙方深化汽車製造合作。

據中國外交部消息，10月25日下午李強在吉國首都比什凱克會見米舒斯京（Mikhail Mishustin），指出中國願與俄國保持貿易、投資合作增長勢頭，深化能源領域合作，提升互聯互通和貿易自由化便利化水平。中國歡迎更多俄優質產品進入中國，支持兩國企業深化汽車製造合作。中國也願同俄方加強在上合組織框架內合作，推動開展產業鏈供應鏈深度合作，拓展工業製造、數位經濟、綠色發展等領域合作。

而俄羅斯 衛星通訊社則援引米舒斯京說法指，俄中全面戰略協作夥伴關係達到了前所未有的水平，並在繼續加強。雙方合作以睦鄰友好傳統、平等和相互尊重原則為基礎。俄中兩國在捍衛根本利益的問題上彼此相互支持，在上合組織和金磚國家等多邊平台上密切協調行動，「共同構建國際關係多極架構」。

米舒斯京還透露，雙方的經貿合作在積極發展，目前兩國已有超過90%的跨境結算在用本幣進行，而俄方在增加對中國的原油、天然氣、煤炭和電力供應。兩國也在發展工業合作，準備實施新的聯合項目，俄國也在加快發展運輸物流路線和邊境基礎設施，增加俄羅斯農產品出口到中國。

另外，俄羅斯衛星通訊社還援引俄羅斯聯邦動植物衛生監督局消息表示，中國海關總署已批准擬對中國出口商品的俄羅斯企業名單，名單中包含590家俄企，均為大麥、豌豆、大豆、油菜籽、葵花籽粕和甜菜粕等農產品生產商和存儲企業。

近日中國所製造的汽車已經被俄國工貿部列入俄羅斯公務員為公務目的優先使用汽車名單，主要包含Haval Jolion、Haval Dargo、Haval F7/F7x、Haval H9等車型。中國長城集團下屬哈弗汽車俄羅斯公司執行經理阿基菲耶夫25日在推介會上表示，2023年1月至9月，長城旗下品牌哈弗、坦克和長城汽車在俄羅斯的銷量達到8.45萬輛。哈弗計劃於2024年年初在圖拉州新廠開始生產發動機。

中國駐俄大使張漢暉9月底在中共建政招待會上宣布，今年1至8月，中俄貿易額同比增長32%，約為1,551億美元，年內有望提前實現2,000億美元貿易目標。