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防長懸缺下的香山論壇 北京：中央軍委領導將出面接待

記者廖士鋒／即時報導
中國國防部發言人吳謙26日宣布，香山論壇期間「中央軍委領導將與有關國家防務部門和軍隊領導舉行雙邊會見活動」。（取材自中國國防部官網）
中國國防部發言人吳謙26日宣布，香山論壇期間「中央軍委領導將與有關國家防務部門和軍隊領導舉行雙邊會見活動」。（取材自中國國防部官網）

中國即將於月底舉辦香山論壇，官方最新公布的消息指出，已有90餘國、地區與國際組織官方代表確認出席，國防部長與軍隊總長級代表達30餘位，「中央軍委領導將與有關國家防務部門和軍隊領導舉行雙邊會見活動」。

中國國防部26日下午舉行記者會，據其官網消息，發言人吳謙表示，截至10月25日，已有俄羅斯、美國、英國、沙烏地阿拉伯、伊朗、巴西、印尼、越南、柬埔寨、斐濟等90餘個國家、地區和國際組織官方代表團確認出席。其中，國防部長級和軍隊總長級代表30餘位，東協秘書長、紅十字國際委員會副主席、亞信秘書長、上合組織顧問、阿盟駐北京代辦等國際和地區組織代表也將參加。

吳謙強調，本屆論壇參會代表數量和層級創歷史新高，特別是發展中國家、國際和地區組織的參與度大幅提升。

本屆論壇聚焦全球安全倡議，設4個全體會議、8個平行分組會議，還將舉辦「高端對話」、「中外名家對話」、「中外青年軍官學者研討會」、「孫子兵法專題研討會」等專題研討。

他指出，論壇期間，「中央軍委領導將與有關國家防務部門和軍隊領導舉行雙邊會見活動」。但並未透露是否由中國國防部長出席，此前李尚福已於24日被中國全國人大常委會免去國務委員與防長職務，防長一職目前懸缺。

目前中共中央軍委有主席習近平、副主席張又俠、何衛東、軍委委員有李尚福、劉振立、苗華與張升民。值得一提的是，與中共中央軍委同為「一套人馬」的「中華人民共和國中央軍事委員會」，目前僅有劉振立、苗華與張升民三位軍委委員，李尚福已經被免去此職，也罕見形成兩個中央軍委委員並不一致的情況。

論壇籌備工作委員會常務副秘書長趙羽飛此前已於24日公布，第十屆北京香山論壇將於10月29日至31日在北京國際會議中心舉行，包含國防部長級以上代表22位，軍隊總長級代表14位。

國防部 北京 李尚福

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