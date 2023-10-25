美國以哈局勢提案 中國否決：內容4沒有 不具通過條件

中國駐聯代表張軍25日在安理會強調，美國的草案不具備獲得通過的條件。（取材自X@ Chinese Mission to UN）

以哈衝突持續，聯合國 安理會連日來召開多次會議，此前巴西、俄羅斯提案已遭否決，而美國的提案則遭到中國與俄羅斯、阿拉伯聯合國大公國反對，同樣未能通過。對次中國駐聯合國代表強調北京的立場有四個「絕不是」，並指出草案有四個沒有，包括沒有清晰提到停火止戰，顯然不具備獲得通過的條件。

據中國常駐聯合國代表團官網消息，其駐聯代表張軍25日在美國提案未獲通過後，指出中國投下反對票「絕不是反對安理會採取行動」、「絕不是對傷害平民的行為無動於衷」、「絕不是對加薩 民眾的苦難漠不關心」、「絕不是否認以色列的安全關切」。

他強調，美國這項草案拋開各成員既有共識，納入許多尚存重大分歧、遠遠超出人道範疇的內容。中國、俄羅斯、巴西等多國對案文提出修改建議，「但提案國無視各方重大關切，僅對決議作出象徵性改動，即將決議草案印藍，推動安理會進行表決」。他指責這一草案內容嚴重失衡、混淆基本是非，且草案沒有反映全世界關於停火止戰等最強烈呼聲，無助於解決問題。「基於此，這一草案顯然不具備獲得通過的條件」。

張軍提到，美國草案沒有提到停火止戰、沒有要求當事方停止無差別、不對稱的用武行動，沒有要求徹查阿赫利醫院遭襲的惡性事件；沒有敦促以色列解除對加薩的全面封鎖，撤銷加薩北部疏散令。他更指出，草案試圖建立一種關於巴以問題新的敘事，忽視巴勒斯坦 領土長期被占領的事實，回避巴勒斯坦人民獨立建國的根本問題。

另據中國外交部官網，中國政府中東問題特使翟雋24日訪問阿拉伯聯合大公國時表示，當前巴以局勢十分嚴峻，衝突導致大量平民傷亡，人道主義危機加劇，中國對此深感痛心和憂慮。當務之急是推動局勢降溫，實現停火止戰，加大人道救援力度，避免危機外溢。

中國還與18個阿拉伯國家於24日至25日在阿布札比舉行第十屆中阿關係暨中阿文明對話研討會。據「中東瞭望」消息，翟雋在致詞時提到，巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心。這一問題的根源在於巴勒斯坦獨立建國的夙願遲遲未能實現，在於巴勒斯坦人民遭受的歷史不公一直未能得到糾正。解決問題的方案就是「兩國方案」，即建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴勒斯坦和以色列的和平共存。推進「兩國方案」的正確路徑是盡快恢復和談，推進各類促和機制發揮積極作用。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點