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護航「反間諜法」 中國國安部：未強制蒐集外企數據

記者廖士鋒／即時報導
中國國安部26日在微信發文強調，「反間諜法」「不存在所謂『強制收集』外國企業和人員在華數據」。（取材自「國家安全部」微信公眾號）
中國國安部26日在微信發文強調，「反間諜法」「不存在所謂『強制收集』外國企業和人員在華數據」。（取材自「國家安全部」微信公眾號）

中國「反間諜法」實施以來，頻頻傳出外資企業的擔憂，官方也多次與外資企業召開圓桌會強調要營造可預期投資環境，而國安部則表示，外界擔憂「反間諜法」衍生數據安全風險的說法是錯誤觀點，國安機構對調取數據有嚴格規定，也不涉及外國企業和人員的合法數據活動。

中國國安部26日在微信公眾號發布「反間諜法」的誤讀和正解（四）」文章，強調「反間諜法」中關於查閱調取數據的規定「是對現有法律的銜接細化，並非新增授權」。例如2021年「數據安全法」已對國安機關調取數據作出規定。

文章強調，此次修訂「反間諜法」，規定國家安全機關查閱調取數據應符合三項要求：一是僅限於執行反間諜工作任務；二是須經設區的市級以上國家安全機關負責人批准；三是查閱調取有關數據不得超出反間諜工作所需的範圍和限度。

文章還指出，中國堅持促進數據開發利用和保障數據安全並重，依法平等保護外資企業和個人的數據安全。「反間諜法」針對的是極少數「網路間諜」等的違法犯罪行為，「不涉及外國企業和人員的合法數據活動，更不存在所謂『強制收集』外國企業和人員在華數據」。

文章最後批評美國，指出美國長期以來利用國內法授權和強大的技術能力，無孔不入、無處不在地監控本國人民，監聽世界各國人員，竊取各種數據，嚴重損害他國主權和公民數據安全。近期美國間諜情報機關頻頻使用「網攻武器庫」、「強制科技企業開後門」等方式，對中國「大肆進行網路攻擊、竊密活動」，給大陸網路和數據安全「帶來嚴重風險隱患」。

中國官方今年3月以來，搜查了美國盡職調查公司美思明智（(Mintz Group）北京辦事處、以及國際商業諮詢公司凱盛融英（Capvision）上海、北京、蘇州與深圳辦事處。前者被控從事「未經批准的統計工作」，裁罰人民幣1070萬元（約146.2萬美元）。

此外，日本藥廠安斯泰來（Astellas Pharma）一名駐中國50多歲日籍男性員工，3月被中國拘留，10月19日被日本駐北京使館證實已遭逮捕。日本共同社近日還披露，在中國開展業務的日本金屬商社和中國國企負責稀有金屬的各一名中國籍員工，於3月在北京和上海幾乎同時被拘，可能被懷疑洩露稀有金屬相關技術資訊。

根據中國商務部統計，2023年1到9月，大陸實際使用外資金額9199.7億元人民幣（約1259.5億美元），同比下降8.4%。官方強調這「仍處於歷史高位」。

中國商務部長王文濤7月5日已表示，將通過外資企業圓桌會議這個機制性安排，定期舉辦會議，進一步拓展收集問題、聽取建議的渠道，及時回應解決企業關切，助力外資企業在中國長期、穩定發展。

間諜 北京 日本

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