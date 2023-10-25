碧桂園美元債券首度違約 寬限期內未付1540萬美元利息

深陷債務危機的中國房企碧桂園，傳出未在寛限期結束前內支付1,540萬美元的美元債券利息，成為有史以來首次出現美元債券違約。圖為碧桂園在北京的建案。（美聯社）

深陷債務危機的中國房企碧桂園 ，傳出未在寛限期結束前內支付1,540萬美元的美元債券 利息，成為有史以來首次出現美元債券違約。受託人花旗國際向持有人發出的通知指出，碧桂園未能在上周結束的寬限期內支付該票據利息，因此「構成違約事件」。

彭博報導，這代表如果未償還票據本金總額至少25%的持有人提出要求，花旗國際必須立即宣布本金和利息到期。目前尚無跡象表明債權人已提出任何有關要求。

碧桂園先前錯過9月17日的最後期限後，未在30天的寬限期結束時，支付1,540萬美元的美元債券利息，這已近乎被視為正式違約。

碧桂園上周在聲明中稱，由於中國境內房地產 市場深度調整，銷售額持續承壓，公司預期將無法如期履行所有境外債務款項的償付義務。

碧桂園稱，公司希望尋求整體方案來解決問題，並稱集團保持持續經營才可最大程度恢復各方價值。

碧桂園先前成功將境內債展期，但流動性壓力並未從根本上緩解。公司公告稱，已聘請中金香港和華利安諾基擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。

碧桂園目前這筆2025年到期、票面利率為6.15%的美元債，最新成交價為每一美元面值不足5美分，而公司股價今年以來也已累計下跌超過七成。

碧桂園20日宣布，公司原總經理、法定代表人及訊息披露事務負責人楊文杰屆滿退休，經公司股東會及董事會決議，免去楊文杰總經理及法定代表人職務，由簡暖棠接任。

碧桂園曾數年位列中國第一大房企，但今年以來銷售額持續下滑，截至九月末，該公司在克而瑞統計的中國房地產企業銷售排行榜上的排名，已下滑至第七位。截至去年年末，該公司總負債規模達到人民幣1.4兆元（約1914億美元）。

中國另一家大型房企中國恒大已經陷入債務危機並發生違約，嚴重打擊了地產和金融市場的情緒。有觀點認為，考慮到碧桂園項目總量四倍於中國恒大，碧桂園的危機可能會帶來更廣泛的影響，並推遲中國房地產行業的復甦進程。