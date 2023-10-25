我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

環保組織點名中企非法砍伐 指北京承諾落空

中央社台北25日電

英國環保監督組織今天揭露，一家中國企業去年自非洲的剛果民主共和國非法向中國出口逾500萬美元的木材，指北京未履行其解決全球森林砍伐問題的承諾。

美國之音今天報導，總部設在倫敦的環保監督組織「全球見證」（Global Witness）公布報告，指雖然北京曾承諾解決全球森林砍伐問題，但一家中國木材公司去年仍從剛果民主共和國（DRC）非法向中國出口了價值逾500萬美元的木材。

報告提到，2022年6月至12月，這些價值超過500萬美元的非法木材從上海附近的張家港，運往母公司萬蓬國際集團（Wan Peng International）。

「全球見證」引用衛星影像指出，雖然剛果民主共和國環境部2022年4月暫停中國企業Congo King Baisheng Forestry Development的伐木特許權，但這家公司仍繼續非法砍伐雨林中的稀有闊葉樹材。

「全球見證」表示，雖然北京誓言將執行其法律以解決全球非法砍伐森林問題，但報告顯示，中國實際上仍然未禁止非法木材進口，這削弱了中國履行和實現其國際承諾的能力。

這家組織的森林調查員哈曼斯（Charlie Hammans）說，中國作為全球最大的木材消費國之一，可以成為解決全球森林砍伐問題的關鍵角色，中國當局必須打擊那些利用剛果民主共和國珍貴森林資源來牟利的公司。

報導表示，中國當局自2011年禁止在中國最大的森林保護區砍伐樹木後，中國商人開始積極向外尋求木材供應。隨著東南亞和非洲等國家加大對木材出口的限制甚至是禁止出口，中國買家把目光轉向了其他木材資源豐富的國家。

而剛果盆地擁有僅次於亞馬遜的世界第二大熱帶雨林，在調節氣候方面發揮著至關重要的作用。

北京 東南亞 亞馬遜

上一則

國防部報告：中國新型導引飛彈核潛艦已下水

下一則

美中趨熱絡 中國學者：慎防美國大選年有變

延伸閱讀

CNN：中調停以哈 藉機與美較量 宣揚不同中東理念

CNN：中調停以哈 藉機與美較量 宣揚不同中東理念
北京同仁堂等藥企用瀕危動物入藥 環團促國際撤資

北京同仁堂等藥企用瀕危動物入藥 環團促國際撤資
美國晶片管制升級 多家中企搶在禁令前下訂單

美國晶片管制升級 多家中企搶在禁令前下訂單
專家認為翟雋中東調停難有成效 但北京可藉機和美國較勁

專家認為翟雋中東調停難有成效 但北京可藉機和美國較勁

熱門新聞

中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
中國有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆1句話獲網讚：大氣

2023-10-22 12:51
海底撈一則招聘傳菜員須碩士學歷的資訊，引起熱議。（取材自橙新聞）

海底撈1.5萬元月薪徵傳菜員須碩士學歷？挨批急回應

2023-10-25 07:30

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人