環保組織點名中企非法砍伐 指北京承諾落空

英國環保監督組織今天揭露，一家中國企業去年自非洲的剛果民主共和國非法向中國出口逾500萬美元的木材，指北京 未履行其解決全球森林砍伐問題的承諾。

美國之音今天報導，總部設在倫敦的環保監督組織「全球見證」（Global Witness）公布報告，指雖然北京曾承諾解決全球森林砍伐問題，但一家中國木材公司去年仍從剛果民主共和國（DRC）非法向中國出口了價值逾500萬美元的木材。

報告提到，2022年6月至12月，這些價值超過500萬美元的非法木材從上海附近的張家港，運往母公司萬蓬國際集團（Wan Peng International）。

「全球見證」引用衛星影像指出，雖然剛果民主共和國環境部2022年4月暫停中國企業Congo King Baisheng Forestry Development的伐木特許權，但這家公司仍繼續非法砍伐雨林中的稀有闊葉樹材。

「全球見證」表示，雖然北京誓言將執行其法律以解決全球非法砍伐森林問題，但報告顯示，中國實際上仍然未禁止非法木材進口，這削弱了中國履行和實現其國際承諾的能力。

這家組織的森林調查員哈曼斯（Charlie Hammans）說，中國作為全球最大的木材消費國之一，可以成為解決全球森林砍伐問題的關鍵角色，中國當局必須打擊那些利用剛果民主共和國珍貴森林資源來牟利的公司。

報導表示，中國當局自2011年禁止在中國最大的森林保護區砍伐樹木後，中國商人開始積極向外尋求木材供應。隨著東南亞 和非洲等國家加大對木材出口的限制甚至是禁止出口，中國買家把目光轉向了其他木材資源豐富的國家。

而剛果盆地擁有僅次於亞馬遜 的世界第二大熱帶雨林，在調節氣候方面發揮著至關重要的作用。