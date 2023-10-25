國防部報告：中國新型導引飛彈核潛艦已下水

根據美國國防部針對中國軍力發布的報告，中國新型核動力導引飛彈潛艦已下水。圖為2019年中國海軍潛艦在青島參加慶祝海軍成立60周年國際閱艦式。路透

根據美國國防部 針對中國軍力發布的報告，中國新型核動力導引飛彈潛艦已下水，追趕曾經是美國和俄羅斯 艦艇專屬的海陸攻擊能力。

路透報導，美國國防部20日發布的報告首次明確證實，過去18個月在中國造船廠看到的改裝潛艦是093B型導引飛彈潛艦。

路透去年5月曾披露來自中國東北葫蘆島造船廠的衛星影像，畫面顯示一種新型或升級的潛艦，可能裝載可發射巡弋飛彈的垂直發射管。

美國國防部報告稱，中國海軍在短期內「將會有能力利用攻陸巡弋飛彈，從潛艦和水面戰艦向地面目標實施長程精準打擊，顯著增強（中國的）戰力投射能力」。

常規的巡弋飛彈潛艦最早由蘇聯在冷戰時期開發，目的之一是要對付美國航空母艦，美國海軍則開發了自己的版本，透過改裝彈道飛彈潛艦來攜帶大量攻陸戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）。

巡弋飛彈通常是長程的精準武器，與彈道武器不同的是，它可以在低空或掠過海面飛行。

一些分析人士表示，中國人民解放軍 海軍將急於部署這些艦艇，作為對付航空母艦的額外武器和攻陸平台，能比小型攻擊潛艦艦隊進行更加遠程的打擊。

報告指出，中國人民解放軍海軍艦隊包含核子動力和柴油動力潛艦，為擴大規模，明年將有3艘新的核子動力飛彈潛艦服役，中國潛艦總數在2025年預計將增至65艘。

中國國防部並未回覆路透的提問。