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出口限制擋不住？華為Mate 60 Pro晶片傳由歐洲設備生產

國際中心／綜合外電
儘管面對鋪天蓋地的限制，華為還是在8月悄然推出具有5G功能和先進處理器的新款智慧手機，震驚各界。 美聯社
儘管面對鋪天蓋地的限制，華為還是在8月悄然推出具有5G功能和先進處理器的新款智慧手機，震驚各界。 美聯社

彭博資訊報導，知情人士透露，華為新款智慧手機Mate 60 Pro所搭載的先進處理器，是由中芯國際使用艾司摩爾（ASML）的設備生產。

報導指出，消息來源表示，華為這款手機的晶片，是用ASML浸潤式深紫外光（DUV）微影設備搭配其他公司的工具所造。這代表對歐洲這家公司實施出口限制，恐怕已難以阻止中國在晶片製造上取得進步。

ASML不予置評。報導也說，沒有跡象表明該公司的銷售違反出口管制。

儘管面臨鋪天蓋地的限制，華為還是在8月悄然推出具有5G功能和先進處理器的新款智慧手機。TechInsights拆解該裝置後發現，這款高階智慧手機的晶片由中芯國際生產，代表其製造能力已遠遠超出美國試圖阻止中國達到的技術水準。

這又導出兩個問題：中芯國際為何能夠造製造出這款晶片？華府主導的管制措施有效性如何？中芯國際暫未回覆置評請求。

ASML上周發布的資料顯示，該公司今年來自中國市場的業務激增，因為當地晶片製造商趕在美國出口新管制於2024年全面生效之前，大舉下單。第3季中國占ASML銷售額的46%，而之前一季為24%，今年前三個月更是只有8%。

拜登政府本月宣布的新管控措施，擴大限制了DUV機器的出口。

晶片 華為 拜登

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