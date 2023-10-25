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恒大未按要求的時間提交法庭文件 恐遭到清盤

記者林宸誼／即時報導
全球負債最重的房地產開發商恒大集團，至今還未向香港法院提交新辯護文件。由於30日即將舉行的清盤聽證會，律師表示，未能向法官表明正取得進展重整計畫，可能會增加清盤的機會。圖為北京恆大住宅小區的住宅大樓附近有恆大標誌。路透
全球負債最重的房地產開發商恒大集團，至今還未向香港法院提交新辯護文件。由於30日即將舉行的清盤聽證會，律師表示，未能向法官表明正取得進展重整計畫，可能會增加清盤的機會。圖為北京恆大住宅小區的住宅大樓附近有恆大標誌。路透

全球負債最重的房地產開發商恒大集團，至今還未向香港法院提交新辯護文件。由於30日即將舉行的清盤聽證會，律師表示，未能向法官表明正取得進展重整計畫，可能會增加清盤的機會。

路透報導，知情人士指出，香港高等法院指示這家陷入困境的中國房地產開發商，在上周中旬之前提交新文件。目前尚不清楚恒大是否會在未來幾天內，提出辯護意見或再次提出休會請求。

恒大集團於2021年底發生境外債務違約，並開始實施317億美元的債務重組計劃，成為席捲中國房地產行業的債務危機的典型代表。根據離岸債務重整計畫的進展情況，該公司於7月獲准將清盤申請再次延期至 10月30日，該計畫要求原定於9月底進行債權人投票。當恒大上個月證實董事局主席許家印，因涉嫌犯罪活動而接受調查時，該計劃被打亂。

作為重整計畫的重要組成部分，該公司發行新美元債券尚未獲得監管部門批准，也未舉行債權人投票。恒大集團20日表示，正在修改擬議的離岸債務重組協議的條款，以滿足公司的情況和債權人的要求，但未提供細節。恒大還表示，法院批准改革計劃的計劃制裁聽證會已被取消。

境外債券持有人本月表示，他們對重整計畫未能滿足監管要求的公告感到驚訝，並對可能的清算表示擔憂。

恒大子公司房車寶的投資者佳盛環球（Top Shine Global），因恒大未能履行回購房車寶股份的協議，而於2022年6月在香港提出清盤請願書。

恒大集團 香港 房地產

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