紅通無罪釋放第1人 湖北前首富獲59萬元國賠：不服

湖北前首富蘭世立。(取材自紅星新聞)

在被羈押限制人身自由共902天后，湖北前首富蘭世立成為了紅色通緝 令被無罪釋放的第一人。據封面新聞報導，蘭世立25日在北京 召開開發布會稱，已獲得廣州市檢察院所發出的刑事賠償決定書。 根據決定書，蘭世立獲賠591074元(人民幣，約8萬780美元)，並在侵權行為直接影響範圍內消除影響力、恢復名譽。

蘭世立表示，雖然獲得了要求的賠償金，但這個判決決定不服，並將向廣東省人民檢察院申請複議，不接受廣州市檢察院僅在私下道歉，要求其在百家媒體上公開致歉，並全面恢復蘭世立名譽，追究辦錯案的檢察人員及公安人員的法律責任。他並表示要將賠償金捐出。

他認為，自2016年3月3日至今，自己長達7年半一直在監視居住、刑事拘留、逮捕羈押，即便是被無罪釋放仍被各種非議的生活中。與這些遭遇對比而言，僅在私下獲得口頭道歉，一定範圍內恢復名譽，並不能得到認可。

據成都商報報導，蘭世立自1991年到2010年，從湖北首富、「富比世」封面人物、東星集團與東星航空創始人，淪落到先後四次入獄、「紅色通緝令」的逃犯，被人稱為「騙子、大忽悠、人渣、謊話連篇」。

報導稱，2017年11月16日，廣州市公安局新聞辦通報，國際紅通在逃人員蘭世立涉嫌合同詐騙犯罪。蘭世立涉嫌於2015年3月虛構其擁有暹羅航空有限公司100%股權，誘騙李某聯合購買「泰國東方航空公司」股份後，將李某以3.5億元人民幣（約5550萬美元）的股份及相關資金非法占有。

警方在國際刑警組織的協助下，於2019年11月9日在新加坡 將蘭世立抓獲，並於當天押解回廣州，直至2021年12月20日，廣州市中級人民法院宣判無罪後釋放。