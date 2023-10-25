中國雙11惡戰 直播一哥李佳琦被指壟斷賣假貨

李佳琦是中國最受歡迎的帶貨直播主之一。（Getty Images）

中國雙11購物節昨天開打後，「直播一哥」李佳琦遭到多方指控挾持廠商、壟斷產品價格，還賣假的和闐玉。社群再度出現批評聲浪，質疑李佳琦賣東西不是真便宜，而是不准別人比他便宜。

中國今年雙11迎來史上最激烈的價格戰，電商 平台紛紛喊出「最低價」、「賣貴就賠」；向來標榜「全網最低價」的李佳琦，昨天相繼遭到多方指控淪為箭靶。

綜合中華網財經、九派新聞等陸媒報導，「京東採銷喊話李佳琦」相關話題24日登上微博 熱搜榜，引發關注。

電商巨頭京東旗下自營烘焙組一名採銷人員在朋友圈發文稱，京東收到了家電品牌海氏的律師函，被投訴理由為：某款海氏烤箱的京東價格低於李佳琦直播售價，違反他們與李佳琦簽署的「底價協議」，並要求賠償巨額違約金。

據報導，涉及產品是海氏C40烤箱，大促銷期間正常售價在人民幣600元（約82美元）左右。但不少消費者發現，23日在京東自營店只要半價就買得到。

對此，海氏人員發文批評京東強制跟價李佳琦的直播價格，且將產品價格有意做低，導致海氏面臨違約風險、巨額賠償。

不過一名京東內部人士強調，這次海氏降價補貼成本由京東承擔，京東自營店有自主定價權，為消費者爭取最低價。

京東採銷人員質疑，個別超級頂端主播因一己私利損害品牌商長期發展、消費者基本權益的「二選一」行為是否已經構成違法？

中國知名打假人王海24日也發布影片，直指李佳琦在直播間賣的和闐玉是假貨。

王海指出，消費者在李佳琦直播間購買「鴛鴦金樓」的和闐玉項鍊，珠寶國檢集團（NGTC）實驗室對項鍊的鑑定結果為「碳酸鹽－透閃石質玉項鍊」。

「根本不是和闐玉，鑑定證書也是假的。」王海表示，消費者向商家反映後，鴛鴦金樓直接給消費者微信轉了5萬元，希望能夠息事寧人，但被消費者拒收了。目前該款商品已被商家下架。

據多家陸媒今天報導，有「抖音 一哥」之稱的「瘋狂小楊哥」，近日在直播間帶貨產品時，疑似因為產品跌破底價被封鎖庫存，多款大牌產品連結被下架。

隨後，小楊哥在直播間暗諷李佳琦簽署保密協議壟斷化妝品價格，表示開播前一個產品都沒有，「全被他搞去了，全被他定的價」、「一個人能幹一個平台」。

小楊哥稱，如果庫存有100個產品，李佳琦能賣七八十個，商家一定和李佳琦合作，賣的多就有權力，「挾持商家」，直呼抖音平台官方對此也很無奈。

小楊哥還稱，某大牌價格比李佳琦低就不能賣，商品連結只能被下架。「那麼多商品，因為一個人搞亂套了。」

李佳琦被曝與廠商簽署協議，要求別人不得賣比他便宜，還直播賣假玉，相關話題今天在微博相繼躍為熱搜冠軍，引發批評聲浪；有直播主曝出帶貨合約內容，強調確有此事。

許多網友說，不是你在李佳琦直播間能買到便宜的產品，而是李佳琦不讓你在其他地方買到更便宜的；「本來一塊錢能買的東西，因為他想賣兩塊，所以別人都得賣三塊保證他是最低價，實際你比平時還多花一塊錢。」

對此，李佳琦所屬公司美ONE回應稱，李佳琦直播間和海氏品牌沒有簽訂所謂的「底價協定」，從未要求品牌進行任何的「二選一」；李佳琦直播間的定價權在於品牌。