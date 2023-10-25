廣東一職校被爆沒老師上課 近700學生集體退學

中國廣東省清遠市一所職業學校近日被爆因為沒有老師給學生現場上課，引發將近700名新生集體退學要求退費。（圖截取自學校官網）

中國廣東省清遠市一所職業學校近日被爆因為沒有老師給學生現場上課，引發將近700名新生集體退學要求退費。離譜行徑曝光後，當地教育局 已要求該校整改，並成立工作組處理退學退費。

廣東廣播電視台「今日關注」節目報導，李女士（化名）稱，自己孩子在今年秋季進入清遠市德聖健康職業技術學校就讀。但家長最近發現，開學一個多月，學生上課時竟然沒有老師到場。

她說，「每天上學是沒有老師上課的，都是學生他們自己自學的。一個年級有七個班，七個班都是用一個老師，一個老師教七個班，怎麼教得了東西，學得了東西呢？（聽說）原本是沒想到收了這麼多學生，後來收了這麼多，上了課這麼久都沒有老師上課，感覺（學校）只是為了賺錢」。

還有家長稱，德聖職校超額招生逾1600人，所以沒有足夠的老師為學生上課。因此，近日有大批家長到校要求退費退學。19日上午，德聖健康職業技術學校門口處看到多名拿著行李的學生準備離開。有部分學生稱，學校此前確實沒有老師上課。

有學生說，學校就說是「數位化教學」，就是看電腦螢幕上課，就是說什麼推行國家政策。學是能學到一點，但就是沒老師管。

有家長透露，他們向學校繳納了超過人民幣1萬元（約1367美金）的費用，目前已有不少學生退學。也有前來退學的家長稱，學校拒絕全額退費。「據我孩子反映的情況，從開學到現在沒有老師教，就是天天給你看電視，也沒人管」。

對此，學校辦公室主任張結芷稱，學校確實存在超額招生的情況，目前已對「沒有老師上課」的情況進行了整改，安排足夠的老師去上課。但對於其它問題，張結芷無法作答。

據報導，針對德聖職校的情況，清遠市教育局已成立相關工作組跟進處理。教育局方面稱，該校今年秋季學期計畫招生人數為900人，實際到校2542人，超計畫招生1642人，截至10月20日，已辦理退學學生699人。

針對「沒有老師上課」的情況，清遠市教育局已向學校發出責令整改通知書。同時，將依法依規對其超計畫招生的情況追責問責。此外，還會督促校方全額退學費，而學雜費、書本費等費用的退還按照相關文件要求執行；至於部分受影響學生輟學在家的情況，可協助其入讀市內有空缺的職校。

據官網介紹，德聖健康職業技術學校是經廣東省政府批准、中國教育部 備案省屬全日制衛生類普通中職學校，設有13個專業。據報導，該校規模最大的為護理專業，今年就招入1702名新生。