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習近平見加州州長紐森 稱中美雙方利益緊密

中央社北京25日電
中國國家主席習近平今天下午在北京人民大會堂會見加州州長紐森。（美聯社）
中國國家主席習近平今天下午在北京人民大會堂會見加州州長紐森。（美聯社）

中國國家主席習近平今天下午在北京人民大會堂會見加州州長紐森。習近平強調，中美雙方利益交融十分緊密，且中國對美政策一以貫之，盼美方與中方相向而行。

美中關係緊張之際，紐森（Gavin Newsom）23日展開訪中行，今天與習近平會面格外引人關注。

▼王毅訪美 加州州長紐森訪中

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

根據中國官媒央視網，習近平說，中美兩國是全球前兩大經濟體，經濟總量超過世界1/3、人口總數佔世界近1/4、雙邊貿易額約佔世界1/5，「雙方利益交融十分緊密」。

他強調，中美關係發展到今天，成果來之不易，值得倍加珍惜。中方對美政策一以貫之，就是堅持相互尊重、和平共處、合作共贏。中方會繼續朝著這個方向努力，也希望美方與中方相向而行。

報導並指，習近平愉快地憶及曾經訪問加州的情形，介紹了中國綠色轉型以及有關地方發展情況。

他向紐森表示，發展好中美關係，需要匯聚各方力量。中美關係基礎在民間，希望在人民，未來在青年，活力在地方。「我高度重視並支持中美各界交往和地方合作。希望你此訪增進雙方相互瞭解，為擴大中國同加州合作、推動中美關係健康穩定發展發揮積極作用。」

習近平又指，中美在綠色發展、應對氣候變化等領域合作潛力巨大，雙方完全可以加強這方面合作，將其打造成中美關係發展新亮點。

根據中方報導，紐森表示，過去幾十年來，中國發展取得非凡成就，特別是近年來在新能源領域取得的成就令人讚嘆。世界上沒有任何其他國家關係比美中關係更加重要，美中關係事關美國的未來，也關乎人民的幸福。

他說，地方交往是美中關係的重要組成部分。歷史上華人為加州建設作出過重要貢獻，加州一直是美國對中合作的重要門戶。

紐森又說，「我贊同習近平主席關於發展美中關係應該秉持的原則，願本著同樣精神推動加州加強對華交往交流，密切在氣候變化、新能源等領域合作」。加州願做中國長期、穩定、強勁的合作夥伴。

據報導，中國外交部長王毅參加了會見。

亞太經濟合作會議（APEC）高峰會將於11月中旬在舊金山舉行。外界關注，習近平屆時是否會出席，以及是否會與美國總統拜登（Joe Biden）會面。若雙方會面，將是繼去年11月印尼峇里島20國集團（G20）峰會後，兩人再度面對面會晤。

習近平 加州 紐森

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