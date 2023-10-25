中國網友稱以色列為納粹 德駐中使館怒了：無知無恥

日有人在德國駐中使館的微博留言稱「以色列是納粹」，使館發文回擊，稱這樣的行為「不是無知的蠢貨，就是無恥的混蛋」。（取材自微博）

隨著以巴衝突加劇，不少中國網友不滿西方支持以色列 ，近日湧入相關國家駐中使館微博留言謾罵。近日有人將以色列與納粹 畫上等號，引起德國 駐中使館不滿，發文回擊直指無知、無恥。

以色列與巴勒斯坦的衝突持續，中國網路平台上的輿論戰也不斷加溫，除了在私人的頁面或網路社群中唇槍舌戰之外，許多不滿西方國家支持以色列的中國網友，把目標放到了相關國家駐中國使館的微博，留下大量批評與謾罵的言論。

香港01報導，近日有人在德國駐中使館的微博留言稱「以色列是納粹」，並將以色列國旗和納粹符號結合。此舉踩到了德國的紅線，使館於24日在官方微博發文回擊，稱這樣的行為「不是無知的蠢貨，就是無恥的混蛋」。

報導提到，本月17日，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）前往以色列，表達德國對以色列的堅定支持後，不少不滿的中國網友開始湧入德國駐中使館官方微博留言批評，部分留言甚至將以色列比擬為納粹。

對此，德國駐中使館的官方微博於24下午發文表示，「隨意地稱呼別人為納粹只會暴露自己的愚蠢。德國很不幸經歷過納粹主義肆虐的年代，我們深知那意味著什麼」。

文章表示，由於信奉言論自由和理性辯論的力量。因此允許一些負面、批評性和有爭議的評論出現在貼文下方的留言區，但這一切並非毫無限制，有損人格尊嚴的謾罵將被刪除。同樣，也不允許有美化納粹主義的言論或者使用納粹標誌的行為存在。

文章中更嚴厲的表示，「那些在頭像裡處心積慮地將以色列國旗與納粹符號相結合的人不是無知的蠢貨，就是無恥的混蛋」。

這並不是德國駐中使館首次在官方微博和中國網友交鋒。

報導提到今年1月時，德國向烏克蘭提供坦克一事也引發中國網友不滿，同樣湧入微博留言批評。當時德國駐中使館發文表示德國有言論自由，沒有審查制度，但言論自由有其邊界，將刪除煽動仇恨和暴力言論，並反問「這些關於德國的不友好的評論，您是否也可以用來評論中國和中國政府？」