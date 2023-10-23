蘋果不香了？中國雙十一前iPhone15全系列價格大跌

iPhone 15在中國的首波銷量不如iPhone 14，凸顯中國消費依舊疲軟，以及對手華為來勢洶洶。（路透）

中國電商 狂歡盛宴雙十一即將開跑，眾多手機品牌降價促銷。新推出不久的iPhone 15系列機型，價格竟也出現大波動，該系列四款機型，幾乎所有容量版本均不存在溢價。即便是熱度較高的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，最高也降價了人民幣近千元。外界熱議蘋果是否要走下坡了？

這個消息一出，許多中國果粉高喊：「不用搶了」，同時也讓提前在官網購入蘋果手機的「果粉」開始「懷疑人生」，甚至有網友稱這個月買過最虧的東西就是i15。而「 #iPhone 15全系價格暴跌#」也登上23日熱搜。

綜合中媒報導，目前在某電商平台上，iPhone 15 128GB為人民幣5,198元，256GB為人民幣6,098元，官方價格分別為人民幣5,999元和6,999元；

iPhone 15 Plus 128GB為人民幣6,148元，256GB為人民幣7,048元，官方價格分別為人民幣6,999元和7,999元；iPhone 15 Pro 128GB版本為人民幣7,498元、256GB版本為人民幣8,048元；官方價格分別為人民幣7,999元和8,999元；

iPhone 15 Pro Max 256GB版本為人民幣9,098元、512GB版本為人民幣10,798元、1TB版本為人民幣13,398元。而官方價格分別為人民幣9,999元、11,999元和13,999元。降幅近人民幣千元。

對於蘋果i15價格下調，中國輿論熱議，綜合分析有四：一是i15在中國銷售不理想；二是i15系列被發現質量問題，包括i15 Pro會過熱，音頻也存在失真，無形中影響消費者購買意向；三是華為Mate 60系列手機來勢洶洶；四是創新乏力，難以吸引更多用戶等等。

彭博此前報導，蘋果最新款的iPhone 15系列手機在中國的銷售情況並不理想。市場研究機構數據顯示，iPhone 15系列在中國首發17天的銷量較前代下降了4.5%。

蘋果公司執行長庫克 16日訪中也被視為對中國市場「示好」，試圖挽救中國民眾買氣並提振對蘋果的品牌信心。他此行參訪了成都太古里蘋果門市，也拜訪蘋果基金支持的鄉村小學，同時參訪立訊精密的代工廠。

蘋果2023年第3財季業績顯示，本財季大中華區營收為157.58億美元，與去年同期的146.04億美元相比增長7.9%。除了大中華區和歐洲區外，其他區域市場都呈現下滑狀態。