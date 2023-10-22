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江蘇鼓勵在編人員下海創業 引發質疑

中央社台北22日電
圖為江蘇省市民在購買盆栽。（新華社）
圖為江蘇省市民在購買盆栽。（新華社）

江蘇省14個部門日前聯合決定實施「重點群體創業」推進行動，鼓勵全省如大專院校、科研院所等事業單位的專業技術（即在編）人員，在保留體制內身分3年下離職創業，卻引發藉此減少人事開支的質疑。

綜合經濟日報（中國）、財經網等媒體報導，江蘇省人社廳、發改委、教育廳等14個部門日前聯合印發通知，決定在全省實施重點群體創業推進行動，透過完善落實扶持政策，優化創業服務，力爭實現2025年每年支持20萬人成功自主創業。

報導指出，基於中國國務院及人社部分別於2015、2017年印發的相關鼓勵事業單位專業技術人員創業，且提供3年在編身分及基本待遇保障的基礎上，江蘇省上述新措施較以往更具針對性，在重申支持政策的同時給出了務實的操作細則。

根據報導，江蘇省這項新措施規定，事業單位專業技術人員離職創業3年內可保留人事關係（指人事行政資格），其間可依法繼續在原單位繳納社會保險和職業年金，且正常晉升薪級工資，並按規定連續計算工齡，還可同等參加專業技術職務評聘和崗位等級晉升等。

報導說，這些措施給那些尚在猶豫中的專業技術人員「吃下了定心丸」，降低了編內人員「離崗創業的機會成本」，讓他們可以「放心大膽地帶著科研成果投身商海」。

雖然如此，江蘇省這項措施卻引發許多中國民眾上網質疑。有人直指，江蘇是全國經濟大省，卻帶頭鼓勵在編人員「下海」創業，不禁讓人想起1990年代的「下崗」及「下海」潮，「看上去是沒錢了」，其他省的狀況更可想見。

另有人認為，同樣是「下崗」及「下海」，當時中國經濟處於上升期，下海遍地是機會。如今呢？「下海」還有機會嗎？有人則直言，這時候「下海」就形同失業，「誰下誰傻」；有人則感嘆，大家削尖了腦袋往編制內擠，好不容易擠進去了卻被鼓勵去創業，情何以堪？

還有網友表示，這似乎是「變相讓人下崗」，等離職後一切就都變了；有人則說，3年內若創業失敗，還回不回得來？「定心丸別成了藥丸（「要完」諧音）」；也有人質疑，當年的大眾創業、萬眾創新，如今成功嗎？

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