華為又有黑科技？網傳：智能車燈能寫字會轉彎

華為黑科技，智能車燈能寫字會轉彎。（網路照片）

華為 又有黑科技在網路流傳，中國網路傳出華為智能車燈功能讓人眼睛一亮，不僅在靜態模式下能夠投射出各種節日祝福、音樂資訊和天氣狀況等文字或圖案，車子上路後的動態模式下還能夠提供多項實用功能，包括彎道光毯照明、車距提示、變道提示以及無人駕駛提示等。

將燈光融入到具體的自動駕駛導引方面是業界首創，包括跟車時提示與前車的距離警惕出現危險、變道時車燈會在路面劃分路徑提醒行人和其他車輛、途徑狹窄通道時鋪設光毯防止碰撞、轉彎時用燈光規劃路徑等等。

據傳華為智能車燈將率先搭載在年底將上市的華為問界M9汽車上，這些功能被視為「遙遙領先」其它汽車業者。

華為早些時候介紹問界M9將搭載的華為百萬畫素智能大燈HUAWEI xPixel。這一智能車燈利用百萬級高畫素和自家研發的演算法，可使駕駛者的視野更加明亮，讓他們更早地發現道路上的障礙物，從而提高行車安全性。高精度的ADB自適應遠光燈則通過自家研發的精準感知演算法和高畫素光技術，在保證最大程度照亮前方道路的同時，避免了對其他交通參與者的眩目干擾，既提升了駕駛者的安全，也有效保障了其他道路上的車輛的安全。

此外，華為智慧車燈HUAWEI xPixel還具備智能光毯功能，可以清晰地傳達駕駛者的行車意圖。在夜晚會車時，問界M9能夠投射出一條與車輛寬度相符的智能光毯，以提醒對向來車。在沒有斑馬線的路段，它還可以投射出禮讓行人的標誌，提示行人可以安全過馬路。

早在今年4月的2023華為智慧汽車解決方案發佈會上，華為智能汽車解決方案董事長余承東就用長達一個小時的時間介紹他們的汽車智慧化技術佈局，其中就有一部分關於HUAWEI xPixel 智能車燈解決方案的演示。

例如打造各種智能光毯為車輛前進鋪路，甚至於可以把光線「掰彎」。這些效果不僅提高出行安全，還能起到很好的駕駛輔助效果。並用燈光投出各種各樣的文字圖案，滿足生活中的更多個性化需求等等。

雖然當時在發佈會上只是進行了技術介紹，並沒有實景演示，但這些別出心裁的光學設計就已經遠遠超出了很多人對車燈的理解，讓燈光集安全照明、智慧助駕、娛樂交互功能於一體，給人一種既花哨、又實用的感覺。

直到半年多之後的現在，終於看到了第一次實景效果，包括開啟和關閉、節日彩蛋、音樂投影、天氣投影、跟車、變道、窄道通行、轉向隧道光毯以及無人駕駛等多種場景。