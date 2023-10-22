香港單車節選手相撞出事故 約24人受傷

香港單車節22日舉行，主辦方預計超過5000人參與。圖為車手於起點準備。（香港中通社）

香港 周日舉辦單車節，賽事中發生選手撞車等意外，整場活動有24人受傷，其中一人情況嚴重。

香港稱自行車為單車，目前騎單車在香港是最受歡迎的運動之一。今年的香港單車節在周日早上5時許舉行，主辦單位預計有逾5000人參加。活動共設七個項目，最矚目的「50公里」項目由尖沙嘴帝國大廈對面起步，行經「三橋三隧」返回尖沙嘴，首名完成項目的車手於6時33分衝線，大部分車手則在七時許陸續到達終點。

賽事開始後的環粵港澳大灣區 城市自行車挑戰賽香港站男子公路組的賽事環節，參賽選手起步約十分鐘，車群落斜之後進入平路，至九龍香格里拉酒店對面梳士巴利道天橋下，至少十架單車連環相撞。

影片來源：YouTube 車CAM特警

意外後，多名參賽者停在路邊。有人四肢擦傷、衣物破損，亦有人手腳流血，由醫護人員為其包紮。多部救護車到場把部分傷者抬上擔架床。這一環節當時清點約11人受傷，主辦單位出事時舉起黃旗、紅旗，按國際單車聯盟的裁判指引暫停比賽，直至中午約12時恢復。

據香港醫院管理局的數字，截至午間一時，整個單車節活動共有24人受傷，年齡在16至59歲間，分別被送往伊利沙伯等三間醫院，當中一人情況嚴重，18人穩定，5人治療後已經出院。

事發後有參賽選手認為主辦方場地設置不合理，導致多人連續相撞無法煞停。中國香港單車總會主席梁鴻德表示，事故後的處理方法合適，強調賽道設計及安排沒有問題，相信意外屬偶發事件，稱很多時候運動員的小失誤都會引致意外，而大會事後再重複檢視事發地點，認為一大群車手可安全經過該路段。國際單車賽事亦常見連鎖式意外，相信對香港日後再辦比賽沒有影響。